Президент України Володимир Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах російського терору.

"Енергетика — одна з основ нормального життя. Світло, тепло — те, без чого неможливо жити. І вже майже чотири роки росія цілеспрямовано намагається зруйнувати цю основу для мільйонів українців. І попри складну ситуацію світло завжди повертається. І за кожним таким увімкненням — наші енергетики, конкретні люди, які цілодобово працюють", — написав у понеділок, 22 грудня, український президент.

Зеленський подякував ремонтним бригадам, які ремонтують пошкоджені російськими ударами мережі та генерацію, а також всім, хто "щодня й щоночі стабілізує нашу енергосистему", забезпечує постачання електроенергії, роботу станцій та інших енергооб'єктів. Також Зеленський відзначив енергетиків, які працюють у прифронтових районах, щоб «повернути людям усе для нормального життя».

"Вдячний всім нашим енергетикам за роботу заради збереження добробуту. Завдяки багатьом вам Україна живе й тримається. Дякую, що долаєте темряву. З вашим днем!" — написав президент.