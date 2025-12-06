США та Україна провели шостий раунд переговорів щодо мирного плану

23 і 30 жовтня американська та українська делегації зустрічалися в Женеві та Маямі, щоб уточнити й доопрацювати документ у інтересах України.

Сполучені Штати й Україна провели шосту зустріч у межах переговорів щодо мирного плану, який має стати основою для завершення війни та гарантій безпеки України.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Наступний раунд запланований уже на завтра.

Рустем Умєров підкреслив, що ключовим пріоритетом України залишається врегулювання, яке забезпечить захист незалежності, державного суверенітету та безпеку українців, а також створить умови для стабільного демократичного розвитку держави.

Під час зустрічі делегації обговорили підсумки недавніх переговорів між американськими представниками та росією, а також можливі кроки, які можуть сприяти завершенню війни.

"Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств", — йдеться у заяві Умєрова.

Також сторони обговорили "Програму майбутнього розвитку", що передбачає післявоєнну відбудову України, нові економічні ініціативи та довгострокові проєкти за участі США.

Переговори щодо реалізації американського мирного плану тривають кілька місяців. Раніше західні ЗМІ повідомляли, що документ містить 28 пунктів, частина з яких відображала позиції, близькі до вимог росії. За даними ЗМІ, до формування первинної версії могли бути залучені російські чиновники.

23 і 30 жовтня американська та українська делегації зустрічалися в Женеві та Маямі, щоб уточнити й доопрацювати документ у інтересах України.

2 грудня впливові радники кола Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — прибули до Москви, де провели п’ятигодинні переговори з владіміром путіним. Після зустрічі помічник президента рф Юрій Ушаков заявив, що компромісу сторони поки не досягли, однак готові продовжити діалог.

Наступний раунд консультацій США та України має відбутися завтра.