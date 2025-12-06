Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США та Україна провели шостий раунд переговорів щодо мирного плану

06 грудня 2025, 09:22
США та Україна провели шостий раунд переговорів щодо мирного плану
Wikipedia
23 і 30 жовтня американська та українська делегації зустрічалися в Женеві та Маямі, щоб уточнити й доопрацювати документ у інтересах України.

Сполучені Штати й Україна провели шосту зустріч у межах переговорів щодо мирного плану, який має стати основою для завершення війни та гарантій безпеки України.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Наступний раунд запланований уже на завтра.

Рустем Умєров підкреслив, що ключовим пріоритетом України залишається врегулювання, яке забезпечить захист незалежності, державного суверенітету та безпеку українців, а також створить умови для стабільного демократичного розвитку держави.

Під час зустрічі делегації обговорили підсумки недавніх переговорів між американськими представниками та росією, а також можливі кроки, які можуть сприяти завершенню війни.

"Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств", — йдеться у заяві Умєрова.

Також сторони обговорили "Програму майбутнього розвитку", що передбачає післявоєнну відбудову України, нові економічні ініціативи та довгострокові проєкти за участі США.

Переговори щодо реалізації американського мирного плану тривають кілька місяців. Раніше західні ЗМІ повідомляли, що документ містить 28 пунктів, частина з яких відображала позиції, близькі до вимог росії. За даними ЗМІ, до формування первинної версії могли бути залучені російські чиновники.

23 і 30 жовтня американська та українська делегації зустрічалися в Женеві та Маямі, щоб уточнити й доопрацювати документ у інтересах України.

2 грудня впливові радники кола Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — прибули до Москви, де провели п’ятигодинні переговори з владіміром путіним. Після зустрічі помічник президента рф Юрій Ушаков заявив, що компромісу сторони поки не досягли, однак готові продовжити діалог.

Наступний раунд консультацій США та України має відбутися завтра.

війнапереговоримирний планРустем Умєров

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється