Румунія підіймала F-16 через російські дрони над Одещиною

26 грудня 2025, 14:12
Румунія підіймала F-16 через російські дрони над Одещиною
Винищувачі патрулювали прикордонний повітряний простір під час російської атаки дронами на українські дунайські порти.

У ніч проти 26 грудня Румунія підняла два винищувачі F-16 на тлі атаки російських дронів по Одеській області. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

За даними відомства, о 01:05 дві бойові машини з 86-ї авіабази у Фетешті були підняті для моніторингу повітряного простору прикордонної зони з Україною, на півночі повіту Тульча. Система повітряного спостереження зафіксувала групи дронів РФ, які рухалися в напрямку українських портів на Дунаї.

О 01:23 населення північної частини повіту Тульча отримало сповіщення про повітряну тривогу. Під час місії винищувачі не виявили порушень румунського повітряного простору і повернулися на базу о 03:15.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що країна готова збивати дрони, які порушать її повітряний простір. У вересні Вища рада національної оборони країни затвердила правові рамки застосування заходів проти безпілотників та військових літаків, що порушують повітряний простір Румунії.

Крім того, 17 грудня Дунайська комісія ухвалила рішення про створення Реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї, до якого увійдуть наслідки атак по інфраструктурі та судноплавству.

Також цього тижня Польща підняла авіацію через масовану атаку рф на Україну.

 

