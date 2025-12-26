Ця частина відома воєнними злочинами в Україні.

В середу зранку у місті Уссурійськ Приморського краю рф пролунали два вибухи поблизу військової частини 19288 — 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади, яка відома участю у воєнних злочинах в Україні.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

За даними джерел, вибухи пролунали на парковці військової частини. Офіційні російські джерела уникають деталей інциденту, а місцеві ЗМІ повідомляють про "хлопок зварювального апарату".

Водночас очевидці у соцмережах публікують фото та відео з місця події, де видно значну кількість поліції, співробітників ФСБ та пожежних підрозділів. Місцеві жителі звертають увагу, що для ліквідації наслідків "технічної несправності" залучили десятки силовиків, зокрема представників спецслужб.

Джерела в розвідці наголошують, що окупанти з 80-ї бригади активно брали участь в агресивній війні проти України, а також відомі факти їхніх військових злочинів, у тому числі розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, серед яких були і діти.

Місцеві також повідомляли про роботу екстрених служб на території нафтопереробного заводу. Для порівняння, відстань від найближчого кордону України до Ухти, що в Республіці Комі, перевищує 1500 кілометрів, підкреслюючи масштаб географічного охоплення подій.