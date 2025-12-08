Вашингтон тисне на Україну щодо територій у межах мирних переговорів – ЗМІ

Територія — найпроблемніше питання.

Питання території залишається "найпроблемнішим"у переговорному процесі України і США щодо припинення російсько-української війни.

Про це пише AFP, посилаючись на чиновника, знайомого з переговорами.

"Територія — найпроблемніше питання. путін не хоче укладати угоду, якщо не отримає території. Тому вони [американці] шукають будь-які варіанти, щоб забезпечити відмову України від земель", — сказав чиновник на умовах анонімності.

За його словами, американська делегація тисне на Україну щодо цього питання, закликаючи ухвалювати рішення "швидше, швидше, швидше". Як зазначило джерело AFP, Україна «не може погодитися на все, не опрацювавши деталі».

Секретар РНБО Рустем Умєров 8 грудня особисто передасть президенту України Володимиру Зеленському поправки до мирного плану через ризик прослуховування.

Про це стало відомо на тлі заяв Дональда Трампа про те, що Зеленський ще нібито не ознайомився з оновленими мирними пропозиціями США.

Неназваний співрозмовник сказав, що питання територій, як і раніше, залишається одним із найскладніших під час обговорення мирного плану. Секретар РНБО прибуде до Лондона, де наразі перебуває президент України.