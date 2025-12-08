Трамп заявив, що Зеленський досі не ознайомився з "мирним планом" США

Політик каже, що команда Зеленського "у захваті" від пропозиції.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що український лідер Володимир Зеленський станом на кілька годин до брифінгу «ще не прочитав» запропонований Вашингтоном мирний план щодо завершення війни.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед 48-ю щорічною церемонією Kennedy Center Honors.

Відповідаючи на запитання щодо подальших кроків у переговорному процесі після нещодавніх контактів зі сторонами, Трамп заявив, що американська сторона спілкувалася і з владіміром путіним, і з Володимиром Зеленським.

"І мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому. Його команда в захваті від цього, але він — ні", — сказав Трамп.

Він також заявив, що, на його думку, росія підтримує запропонований план:

"росія, гадаю, радше хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але росія, як я вважаю, з цим згодна. Але я не певен, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав".

У листопаді Вашингтон представив новий мирний план, що складався з 28 пунктів. Первісна версія документа, за даними ЗМІ, містила положення, вигідні росії, тому українська та американська делегації протягом двох тижнів працювали над його корекцією. Паралельно проходили консультації з рф.

2 грудня спеціальний представник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер відвідали москву для обговорення оновленої версії плану з владіміром путіним. Після зустрічі російський лідер заявив, що відхилив деякі пропозиції. Він також уточнив, що документ тепер налічує 27 пунктів і розділений США на чотири «пакети».

За інформацією The New York Times, один із цих пакетів стосується обмежень для української армії та дальності ракет. Інші блоки включають питання територіальних поступок, економічної співпраці США та рф після війни та ширші європейські безпекові теми.

6 грудня Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером, під час якої сторони обговорювали питання територій та гарантій безпеки. За даними Axios, щодо безпекового блоку нібито вже досягнуто певної згоди.

У зверненні 7 грудня Зеленський повідомив, що чекає в Європі секретаря РНБО Рустема Умерова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова для доповіді про зустрічі, включно з розмовами в кремлі та позицією, яку українська сторона донесла американським представникам.