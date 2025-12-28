Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В аварії в Польщі загинули підлітки з України – МЗС

28 грудня 2025, 16:23
Місцеві правоохоронці проводять слідчі дії.
Унаслідок автомобільної аварії поблизу польського міста Бжег загинули п’ятеро молодих українців.
 
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в коментарі "Європейській правді".
 
За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, унаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.
 
Місцеві правоохоронці проводять слідчі дії. Тим часом українські консули перебувають на контакті з родичами загиблих громадян та з місцевими компетентними органами.
