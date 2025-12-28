Зеленський хоче реальних гарантій Заходу в межах мирної угоди – FT

Крім того, Зеленський озвучив європейцям пункти плану мирного врегулювання.

Україна готова відвести війська від поточної лінії бойового зіткнення для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови, що росія вчинить так само.

Про це президент Володимир Зеленський начебто повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови 27 грудня, пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, український лідер хоче, аби натомість Захід надав Україні надійні гарантії безпеки із чітким алгоритмом дій союзників у разі порушень з боку росії.

Крім того, Зеленський озвучив європейцям й інші пункти плану мирного врегулювання: