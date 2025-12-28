Зеленський хоче реальних гарантій Заходу в межах мирної угоди – FT
28 грудня 2025, 19:51
Володимир Зеленський
Крім того, Зеленський озвучив європейцям пункти плану мирного врегулювання.
Україна готова відвести війська від поточної лінії бойового зіткнення для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови, що росія вчинить так само.
Про це президент Володимир Зеленський начебто повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови 27 грудня, пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.
За словами співрозмовників видання, український лідер хоче, аби натомість Захід надав Україні надійні гарантії безпеки із чітким алгоритмом дій союзників у разі порушень з боку росії.
Крім того, Зеленський озвучив європейцям й інші пункти плану мирного врегулювання:
- стале фінансування для Сил оборони;
- допомога союзників у посиленні протиповітряного захисту України, включно із присутністю європейських військових на місці;
- рішення щодо територій можуть бути ухвалені тільки після референдуму, для якого теж треба забезпечити необхідні безпекові умови;
Запорізька АЕС має бути взята під міжнародний контроль, а вироблена нею електроенергія має розподілтися між вільними та окупованими територіями.
За даними джерел, у розмові з європейцямии Зеленський зізнався, що не очікує від москви згоди на запропонований Україною план, тож хоче, аби США посилили свій тиск на рф.