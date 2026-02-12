Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російський дрон винесло на берег Туреччини

12 лютого 2026, 14:34
російський дрон винесло на берег Туреччини
Безпілотник був без вибухівки.

У чорноморській провінції Орду на півночі Туреччини 10 лютого на пляжі району Юньє виявили безпілотний літальний апарат. 

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини під час брифінгу 12 лютого.

За інформацією відомства, наступного дня до району направили групу підводної оборони SAS для обстеження знахідки.

У Міноборони заявили, що дрон не містив вибухових речовин і, за попередніми оцінками, належить росії. Після огляду безпілотник передали до поліцейського відділку Юньє для проведення подальшої експертизи.

Обставини, за яких апарат опинився на турецькому узбережжі, з'ясовуються.

 
