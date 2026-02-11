Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент заперечив плани провести вибори у річницю вторгнення

11 лютого 2026, 20:50
Президент заперечив плани провести вибори у річницю вторгнення
Він назвав умову, за якої проведення виборів можливе.

Президент України Володимир Зеленський увечері 11 лютого заперечив інформацію про нібито плани оголосити у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії —  24 лютого — проведення виборів та референдуму щодо територіальної цілісності України.

Відповідаючи на запитання журналістів Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» під час аудіовідповідей на запитання журналістів, глава держави заявив, що вперше почув про такі припущення від ЗМІ.

"Перший раз чую. Перший раз почув, напевне, від Financial Times, другий раз чую від вас. Я багато разів казав щодо виборів. Ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Питання виборів підіймають ті чи інші партнери України, сама вона це ніколи не підіймала, але ми безумовно готові до виборів. Я казав, (що це) дуже просто зробити: зробіть "сізфайр" — будуть вибори, тобто це питання безпеки", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що ключовою умовою для проведення виборів є забезпечення належного рівня безпеки. За його словами, саме це питання є визначальним.

Також Зеленський підтвердив, що тема виборів порушувалася у розмовах із міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами.

"Ви знаєте, що Америка порушувала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі… Ні, вони не погрожують відмовлятися від гарантій безпеки, не пов’язують вибори з гарантіями безпеки", — додав президент.

11 лютого FT повідомило, що у Вашингтоні наполягають на проведенні виборів та референдуму за американським мирним планом до 15 травня. Видання також зазначало, що вибори можуть відбутися 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

