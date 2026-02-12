Пісторіус допустив можливість узгодження дати вступу України до ЄС

Проте це ще потребує переговорів.

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус назвав можливим узгодження конкретної дати вступу України до ЄС. На цьому наполягає президент Володимир Зеленський, підкреслюючи, що членство є складовою безпекової архітектури Європи.

Про це Пісторіус заявив у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, відповідаючи на запитання журналістів.

"Конкретна дата завжди можлива", – зазначив він, коментуючи заклик України визначити часові рамки вступу.

Водночас німецький міністр наголосив, що встановлення такої дати потребує окремих переговорів.

"Якою вона має бути? Про це треба домовлятися. Це не те, що можна визначити під впливом моменту", – додав Пісторіус.

Це перша публічна заява представника німецького уряду, яка допускає можливість фіксації конкретної дати вступу України до ЄС.