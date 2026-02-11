Зеленський: припинення вогню можливе до літа

За словами Зеленського, припиненню вогню мають передувати кілька ключових кроків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що режим припинення вогню між Україною та росією може бути встановлений уже до літа, однак для цього необхідний тиск Сполучених Штатів на країну-агресора.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Чи реально завершити бойові дії до літа — залежить не тільки від України, а й від Америки, яка повинна тиснути на рф. Якщо буде бажання не лише з українського боку, а й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, припиненню вогню мають передувати кілька ключових кроків:

підписання зі США документа про гарантії безпеки для України;

укладення «плану процвітання», що передбачає участь США та ЄС у післявоєнному відновленні;

узгодження 20-пунктного мирного плану, зокрема щодо подальшої долі Донецької області;

винесення мирного плану на референдум.

Президент переконаний, що ці кроки можливо реалізувати до літа. Україна готова до переговорів у будь-якій локації, якщо вони дадуть реальний результат. Серед можливих майданчиків розглядаються Маямі та Абу-Дабі, однак росія поки що не визначилася.

Зеленський також розповів, що ініціативу щодо деескалації в енергетичній сфері запропонували США під час контактів в Абу-Дабі. Втім, замість зменшення атак Україна зафіксувала нову хвилю обстрілів.

"Відповіді від росіян ми не отримали. Навпаки — отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак. Це говорить про те, що вони до енергетичного перемир’я не готові", — наголосив президент.

Глава держави також заявив, що Україна не має інформації про можливі вимоги Євросоюзу до росії в межах мирного процесу. Він подякував ЄС за принципову позицію, зокрема щодо необхідності повернення українських дітей.

Зеленський додав, що вперше чує про ідею скорочення російської армії. За його словами, це суверенне право держави, однак він хотів би, «щоб армія в росії була меншою». При цьому президент висловив сумнів, що ЄС зможе вплинути на це питання.

Він також застеріг від окремих переговорів Європи з росією, вважаючи, що Кремль може використати це для послаблення позицій ЄС. На його думку, США, Європа та Україна мають діяти спільно, адже роздільний діалог із москвою лише посилить позиції країни-агресора.

Також президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію про нібито плани оголосити у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії — 24 лютого — проведення виборів та референдуму щодо територіальної цілісності України.