Польща витратить на "антидроновий купол" €2 млрд

Повне розгортання "антидронового щита" триватиме 24 місяці, проте перші оперативні можливості з перехоплення цілей будуть доступні вже за пів року.

Польща розпочала масштабне будівництво системи укріплень та засобів ППО вздовж свого східного кордону. Проєкт, вартість якого перевищує €2 млрд, покликаний захистити країну від масованих атак безпілотників та провокацій з боку росії та білорусі.

Про це повідомляє The Guardian.

Заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик повідомив, що нова система буде інтегрована в існуючу лінію захисту, але отримає технологічне оновлення.

Система складатиметься з військових комплексів придушення атак, багатоствольних кулеметів, артилерійських гармат, зенітних ракет та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення сигналу дронів.

Перші елементи системи запрацюють уже за 6 місяців, а повне завершення «антидронового щита» заплановане протягом 24 місяців.

Посадовець зазначив, що система розрахована на різні рівні загроз: від розвідувальних апаратів до ударних безпілотників. Нові укріплення стануть частиною глобального проєкту "Східний щит". Польща планує не лише встановити зброю, а й створити в кожному прикордонному муніципалітеті спеціальні логістичні хаби. Там зберігатиметься інженерне обладнання для блокування кордону, яке можна розгорнути за лічені години у разі загрози прориву.

Більша частина фінансування проєкту надійде з європейських фондів у межах програми SAFE, що підкреслює загальноєвропейське значення безпеки польських кордонів.