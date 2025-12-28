Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив з європейськими лідерами

Зеленський організував онлайн-розмову із канадського Галіфакса, куди він заїхав дорогою до Флориди. Поруч із ним сидів прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Дистанційно долучилися президенти Франції та Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Італії, Данії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, очільники Європейської Ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО й радник премʼєр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки.

За інформацією Офісу президента, учасники розмови розглянули «найбільш принципові елементи» в тих документах, про які 28 грудня говоритимуть Зеленський і Трамп.

Крім того, європейські партнери скоординували спільну позицію щодо мирного процесу, висловивши підтримку американським зусиллям і Україні.

Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа. Глава держави також запропонував план зустрічей на найближчі дні й тижні.