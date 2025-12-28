Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив з європейськими лідерами

28 грудня 2025, 09:15
Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив з європейськими лідерами
Зеленський організував онлайн-розмову із канадського Галіфакса, куди він заїхав дорогою до Флориди.
 Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО перед зустріччю з американським колегою Дональдом Трампом.
 
Про це повідомляється на сайті президента.
 
Зеленський організував онлайн-розмову із канадського Галіфакса, куди він заїхав дорогою до Флориди. Поруч із ним сидів прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
 
Дистанційно долучилися президенти Франції та Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Італії, Данії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, очільники Європейської Ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО й радник премʼєр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки.
 
За інформацією Офісу президента, учасники розмови розглянули «найбільш принципові елементи» в тих документах, про які 28 грудня говоритимуть Зеленський і Трамп.
 
Крім того, європейські партнери скоординували спільну позицію щодо мирного процесу, висловивши підтримку американським зусиллям і Україні.
 
Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа. Глава держави також запропонував план зустрічей на найближчі дні й тижні.

 

Володимир Зеленський

