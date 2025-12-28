росія у разі конфлікту Китаю з Тайванем підтримає Пекін – Лавров
28 грудня 2025, 17:57
Фото: gettyimages.com
росія у разі можливого конфлікту між Китаєм та Тайванем підтримає Пекін.
Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров в інтерв'ю російським пропагандистам.
“росія проти незалежності Тайваню в будь-якій формі, це невід'ємна частина Китаю”, – цитують Лаврова російські видання.
Алгоритм дій у разі потенційного конфлікту визначений у Договорі про добросусідство, дружбу та співробітництво між двома країнами від 2001 року. Одним з базових принципів документи є “взаємна підтримка в питаннях захисту державної єдності й територіальної цілісності”.
Окрім того, Лавров назвав Європу “головною перешкодою на шляху до миру” – на тлі підготовки США та України до переговорів, пише Bloomberg.
“Після зміни адміністрації в США Європа та Європейський Союз стали головною перешкодою на шляху до миру”, – заявив росіянин.