Папа Лев відправив Україні три вантажівки супів швидкого приготування

Так він хоче "бути присутнім у сім'ях, що страждають".

Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тисячами порцій супу швидкого приготування різних смаків.

Про це пише Vatican News.

Так, Папа, мовляв, ще до Різдва "захотів подумати про сім'ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання у пошуках притулку". Тож понтифік надіслав фінансову допомогу "для тих, хто страждає в різних країнах", зокрема в Україні.

Перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків, які Папа Римський отримав від корейського виробника Samyang Foods, який вже вдруге підтримав гуманітарні ініціативи Святого Престолу.