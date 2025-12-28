Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Папа Лев відправив Україні три вантажівки супів швидкого приготування

28 грудня 2025, 20:15
Фото: Vatican News
Так він хоче "бути присутнім у сім'ях, що страждають".
Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тисячами порцій супу швидкого приготування різних смаків.
 
Про це пише Vatican News.
 
Так, Папа, мовляв, ще до Різдва "захотів подумати про сім'ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання у пошуках притулку". Тож понтифік надіслав фінансову допомогу "для тих, хто страждає в різних країнах", зокрема в Україні.
 
Перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків, які Папа Римський отримав від корейського виробника Samyang Foods, який вже вдруге підтримав гуманітарні ініціативи Святого Престолу.
 
Цю допомогу згодом відправили в Україну, в місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій, "де немає електрики, води та опалення".
 
"Папа не тільки молиться за мир, але й хоче таким чином бути присутнім у сім'ях, які страждають", — пише Vatican News.

 

