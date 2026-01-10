Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ватикан пропонував росію як можливий прихисток для Мадуро — WP

10 січня 2026, 12:38
Ватикан пропонував росію як можливий прихисток для Мадуро — WP
Зустріч відбулася напередодні Різдва.

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін у грудні минулого року під час зустрічі з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем обговорював можливі варіанти безпечного відходу венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, зокрема згадуючи, що його готова прийняти росія.

Про це свідчать урядові документи, отримані The Washington Post.

Зустріч відбулася напередодні Різдва. Кардинал запитав американську сторону, чи обмежаться дії проти наркоторгівців, чи адміністрація президента Трампа прагне зміни режиму. За даними документів, Паролін визнав, що Мадуро має залишити владу, але закликав запропонувати йому безпечний варіант відходу, щоб уникнути кровопролиття та дестабілізації у Венесуелі.

Під час розмови з Берчем кардинал повідомив, що росія готова надати Мадуро притулок, і просив американську сторону проявити терпіння, щоб схилити лідера Венесуели до такого рішення. За словами джерела, обізнаного з пропозицією, Мадуро нібито пропонували виїхати з країни, зберігши доступ до своїх коштів, а безпеку йому мав гарантувати президент рф владімір путін.

Паролін також поділився «чутками», що Венесуела могла стати предметом переговорів щодо російсько-української війни і що москва нібито відмовиться від Мадуро, якщо буде задоволена результатами цих переговорів.

Зустріч у Ватикані була однією з багатьох безрезультатних спроб за участю США, росії, Катару, Туреччини та Католицької церкви знайти безпечний варіант виїзду для Мадуро до того, як США здійснили рейд із метою його затримання.

У Ватикані висловили розчарування через витік частин конфіденційної розмови, заявивши, що вони не відображають її зміст точно.

