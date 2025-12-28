Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рейтинг Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму

28 грудня 2025, 09:55
Рейтинг Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму
Це може позначитися на перспективах його партії у 2026 році на проміжних виборах до Конгресу США.
Рейтинг схвалення президента Дональда Трампа серед американців із робітничого класу опустився до історично низьких рівнів.
 
Про це передає Newsweek. 
 
Згідно з останнім опитуванням YouGov/Economist, лише 31% респондентів із доходом $50 тис. або менше схвалюють те, як Трамп виконує обов’язки президента; 65% не схвалюють, ще 4% не визначилися.
 
Як зазначає видання, це може позначитися на перспективах Республіканської партії восени 2026 року на проміжних виборах до Конгресу США та визначити другу половину президентства Трампа.
 
США й надалі стикаються з високими й зростаючими цінами та уповільненням ринку праці, що залишає менш заможних американців перед проблемою доступності життя.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

