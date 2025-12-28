Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна на тлі збільшення атак рф посилює захист портів

28 грудня 2025, 18:15
Україна на тлі збільшення атак рф посилює захист портів
Фото: Укрінформ
В усіх портах Одеської і Миколаївської областей установлено понад 50 мобільних споруд для захисту людей, розповів віцепрем'єр.
Україна на тлі наростання російських атак посилює захист своїх морських портів.
 
Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
 
За його словами, рф фактично щодня б'є ракетами і дронами по українських портах, намагаючись знищити логістику, ускладнити експорт і підірвати продовольчу безпеку світу.
 
"За останній рік інтенсивність ударів на портову інфраструктуру значно збільшилася. До прикладу: за 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих ударів. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року", – написав Кулеба.
 
Він зазначив, що лише в Одеській області з початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, а їхня загальна тривалість – понад 30 днів.
 
"За таких умов наявність укриттів безпосередньо на території портів має принципове значення. Адже вони дозволяють працівникам швидко перейти в безпечні місця, це особливо важливо у разі обстрілів балістикою, яка долітає за кілька хвилин", – наголосив віцепрем'єр.
 
Як розповів Кулеба, в усіх портах Одеської й Миколаївської областей уже встановлено понад 50 мобільних споруд для захисту людей. Також у морських портах України є вже понад 30 стаціонарних укриттів, і їхня кількість зростає, додав він.
 
"Окремо працюємо над посиленням захисту самих портів. Щодня працюємо над цим разом із військовими. Із міркувань безпеки не розголошуємо деталей, але проводимо системну роботу з військовими силами оборони у взаємодії з іншими службами й міжнародними партнерами", – зазначив Кулеба.

 

Незважаючи на російський терор, порти України працюють, а логістику морем забезпечено, резюмував віце-прем'єр.

