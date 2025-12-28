Війна та санкції ведуть російську економіку до колапсу – ЦПД

Як зазначили у ЦПД, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - більш як 37%.

Органи статистики росії офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні в листопаді 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначили у ЦПД, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - більш як 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.

Дані статистики оприлюднені невдовзі після "прямої лінії" російського диктатора путіна, де він вкотре намагався переконати росіян, що економіка рф в умовах війни і санкцій "почувається чудово", а деяке зниження темпів зростання - це свідомий крок уряду для збереження "якості економіки".