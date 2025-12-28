Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Війна та санкції ведуть російську економіку до колапсу – ЦПД

28 грудня 2025, 17:21
Війна та санкції ведуть російську економіку до колапсу – ЦПД
Фото: Reuters
Як зазначили у ЦПД, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - більш як 37%.
Органи статистики росії офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні в листопаді 2025 року.
 
Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації РНБО України.
 
Як зазначили у ЦПД, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - більш як 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.
 
Дані статистики оприлюднені невдовзі після "прямої лінії" російського диктатора путіна, де він вкотре намагався переконати росіян, що економіка рф в умовах війни і санкцій "почувається чудово", а деяке зниження темпів зростання - це свідомий крок уряду для збереження "якості економіки".
 
"Насправді ж у рф дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з кризовими 90-ми, адже доходи населення падають, тоді як фіскальне навантаження через війну зростає", - зазначили у ЦПД.
 
У Центрі наголосили, що попри всі старання путіна приховати реальний стан речей, його тезам суперечить навіть офіційна російська статистика. Санкції та величезні кошти, які кремль змушений витрачати на продовження війни, впевнено ведуть російську економіку до колапсу.

 

санкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

