Меджліс закликав Зеленського включити свого представника до делегації на переговори щодо Криму

"Особливу тривогу" в Меджлісі кримськотатарського народу викликає те, що в тексті проєкту документа не зафіксовано завдання відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

У "мирному плані" щодо України немає положень, які б сприяли досягненню справедливого і сталого миру.

Про це заявив Меджліс кримськотатарського народу, заяву опублікував у Facebook голова Меджлісу Рефат Чубаров.

"У Меджлісі кримськотатарського народу констатують, що через особливі обставини, пов'язані з позицією США, у проєкті "мирного плану" відсутні положення, що мали б безперечно сприяти досягненню справедливого і сталого миру. Особливу тривогу викликає те, що в тексті проєкту документа не зафіксовано завдання відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – ідеться в пості.