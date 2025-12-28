Меджліс закликав Зеленського включити свого представника до делегації на переговори щодо Криму
28 грудня 2025, 20:55
Фото: mignews.com
"Особливу тривогу" в Меджлісі кримськотатарського народу викликає те, що в тексті проєкту документа не зафіксовано завдання відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
У "мирному плані" щодо України немає положень, які б сприяли досягненню справедливого і сталого миру.
Про це заявив Меджліс кримськотатарського народу, заяву опублікував у Facebook голова Меджлісу Рефат Чубаров.
"У Меджлісі кримськотатарського народу констатують, що через особливі обставини, пов'язані з позицією США, у проєкті "мирного плану" відсутні положення, що мали б безперечно сприяти досягненню справедливого і сталого миру. Особливу тривогу викликає те, що в тексті проєкту документа не зафіксовано завдання відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – ідеться в пості.
Меджліс звернув увагу, що в "мирному плані" "взагалі не згадуються" тимчасово окуповані росією Крим і Севастополь, територія яких є невіддільною частиною України.
"Вважаємо, що у проєкті документа має бути чітко й недвозначно зафіксовано, що суверенітет України поширюється на всю її територію в межах міжнародно визнаних кордонів", – ідеться в заяві.
У представництві кримських татар вважають, що "запропонований навіть у такому вигляді" проєкт "мирного плану" не задовольнить країну-агресора, і вона й далі висуватиме ультимативні вимоги.
"Прийняття таких вимог Україною та її партнерами означало б капітуляцію України й остаточну руйнацію основоположних принципів і норм міжнародного права, що регулюють відносини між державами й закріплені у Статуті ООН", – наголосили в Меджлісі.
У його заяві підкреслено "категоричне неприйняття будь-яких спроб визнання Криму російською територією – ані де-факто, ані де-юре, незалежно від того, із чиєї б сторони вони не робилися". Також у Меджлісі назвали незаконними будь-які угоди щодо статусу Криму, укладені або прийняті без участі та згоди Української держави й корінного кримськотатарського народу.