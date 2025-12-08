Секретар РНБО повідомив про результати переговорів із командою Трампа

Він розповів, що сьогодні президент отримає всю інформацію та документи, які стосуються перемовин.

Секретар РНБО Рустем Умєров підбив підсумки кількаденних перемовин, протягом яких вони з очільником Генштабу Андрієм Гнатовим працювали у Штатах з представниками Дональда Трампа.

У дописі на своєму Tg-каналі він подякував американській стороні за конструктивну роботу.

За словами Умєрова, першочерговим завданням делегації з Києва було отримати від американців повну інформацію про перемовини спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера з диктатором владіміром путіним. Секретар РНБО зауважив, що сьогодні президент України Володимир Зеленський отримає повну інформацію про всі аспекти діалогу зі Штатами та всі документи.

"Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни, — пише Умєров. — ... Працюємо максимально інтенсивно. Слава Україні".