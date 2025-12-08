Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Секретар РНБО повідомив про результати переговорів із командою Трампа

08 грудня 2025, 10:47
Секретар РНБО повідомив про результати переговорів із командою Трампа
джерело x.com/rustem_umerov
Він розповів, що сьогодні президент отримає всю інформацію та документи, які стосуються перемовин.

Секретар РНБО Рустем Умєров підбив підсумки кількаденних перемовин, протягом яких вони з очільником Генштабу Андрієм Гнатовим працювали у Штатах з представниками Дональда Трампа.

У дописі на своєму Tg-каналі він подякував американській стороні за конструктивну роботу. 

За словами Умєрова, першочерговим завданням делегації з Києва було отримати від американців повну інформацію про перемовини спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера з диктатором владіміром путіним. Секретар РНБО зауважив, що сьогодні президент України Володимир Зеленський отримає повну інформацію про всі аспекти діалогу зі Штатами та всі документи. 

"Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни, — пише Умєров. — ... Працюємо максимально інтенсивно. Слава Україні". 

Дональд Трамппереговоримирний планРустем УмєровВолодимир Зеленський

