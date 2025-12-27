Зеленський розкрив теми зустрічі з Трампом

Під час зустрічі з Дональдом Трампом обговорюватимуть гарантії безпеки, військові питання та масштабну відбудову України.

Президент України Володимир Зеленський окреслив п’ять основних тематичних блоків, які обговорюються в межах переговорів щодо ''мирного плану'' та які він планує порушити під час очікуваної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, ці теми вже перебувають у фокусі переговорів між українською та американською сторонами й стануть основою розмови з Трампом 28 грудня.

Перший блок стосується гарантій безпеки між Україною та Сполученими Штатами. Другий це гарантій безпеки з боку європейських партнерів. Третім напрямом є військовий вимір, який, за словами президента, є невід’ємною частиною системи безпекових гарантій.

Четвертим блоком Зеленський назвав так званий «план добробуту», що включає низку документів і передбачає залучення до $800 млрд на відбудову України, а також створення кількох спеціальних фондів.

"П’яте це план послідовних дій. Ми хочемо запропонувати чіткий алгоритм, крок за кроком, як зробити так, щоб усі ці плани реально запрацювали. Очевидно, що ці питання будуть проговорюватися й з російською стороною, після чого ми отримаємо зворотний зв’язок", - зазначив президент.

Крім того, під час брифінгу Зеленський висловив переконання, що у Вашингтоні нині краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.

Нагадаємо, що в неділю, 28 грудня, Трамп зустрінеться із Зеленським вже в неділю.