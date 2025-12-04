Європейські лідери побоюються "зради" США у переговорах щодо України – ЗМІ

Макрон висловив припущення про "ризик, що США можуть піти на поступки щодо українських територій без чітких гарантій безпеки".

Лідери Франції та Німеччини під час телефонної розмови на початку тижня, у якій брали участь ключові європейські країни та Україна, висловили занепокоєння, що США можуть "підвести Україну та Європу" у переговорах із кремлем щодо можливої мирної угоди.

Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на отриманий ним транскрипт розмови, що відбулася 1 грудня.

Дзвінок пройшов після переговорів у Флориді минулими вихідними, де працювала українська делегація та команда Дональда Трампа.

У розмові з президентом України були задіяні: президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За даними транскрипту, Макрон висловив припущення про "ризик, що США можуть піти на поступки щодо українських територій без чітких гарантій безпеки". Крім того, він згадував про "велику загрозу" для Зеленського — без уточнення деталей.

Мерц, своєю чергою, нібито застеріг президента України бути «дуже обережним у найближчі дні», додавши: "Вони грають у свою гру — і з вами, і з нами".

Президент Фінляндії Александер Стубб підкреслив, що європейські країни «не повинні залишати Україну і Володимира сам на сам із цією ситуацією».

"Погоджуюсь, ми маємо підтримати Володимира", — додав Рютте.

Пресслужби Стубба та генсека НАТО не відповіли на запити Spiegel щодо достовірності інформації.

Декілька свідків розмови, які погодилися говорити анонімно, підтвердили факт дзвінка та загальну точність опису, але утрималися від підтвердження конкретних цитат. В Офісі президента України коментувати відмовилися.

У Єлисейському палаці заперечили, що Макрон говорив про "ризик зради" з боку США, зазначивши, що подібні формулювання не звучали, але конкретних цитат не надали через конфіденційність. Натомість там нагадали про публічні заяви Макрона, де він позитивно оцінював роль Вашингтона в переговорах.

Представники Мерца також заявили, що не коментуватимуть оприлюднені фрагменти розмови.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф на зять глави Білого дому Джаред Кушнер зустрінуться із секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Маямі сьогодні в четвер.

За результатами зустрічі у москві помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що сторонам не вдалося знайти компроміс у питанні врегулювання війни, оскільки низка пунктів угоди викликають критику у москві.

"Подальший хід мирних переговорів значною мірою залежатиме від того, чи вирішить адміністрація Дональда Трампа посилити тиск на росію або Україну, щоб змусити їх піти на поступки", — вказують у AP.