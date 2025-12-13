Трамп зробив нову заяву про мирний план

Утім, американський лідер відмовився коментувати питання Донбасу.

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про мирну угоду щодо України. За його словами, в досягненні миру в Україні є "значний прогрес" і "скоро стане відомо", чи зможе мирний план працювати.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося", - зазначив Трамп у відповідь на запитання стосовно України.

Водночас він ухилився від відповіді на питання, щодо того, як могла б працювати "вільна економічна зона" на Донбасі та інших землях, які захопила росія.

"Я не хочу робити це зараз. Це дуже складна ситуація. Але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. Усе, чого я хочу — це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", - заявив він.