Трамп зробив нову заяву про мирний план

13 грудня 2025, 10:18
Трамп зробив нову заяву про мирний план
Утім, американський лідер відмовився коментувати питання Донбасу.
Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про мирну угоду щодо України. За його словами, в досягненні миру в Україні є "значний прогрес" і "скоро стане відомо", чи зможе мирний план працювати.
 
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
 
"Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося", - зазначив Трамп у відповідь на запитання стосовно України.
 
Водночас він ухилився від відповіді на питання, щодо того, як могла б працювати "вільна економічна зона" на Донбасі та інших землях, які захопила росія.
 
"Я не хочу робити це зараз. Це дуже складна ситуація. Але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. Усе, чого я хочу — це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", - заявив він.
Дональд Трампвійна в Українімирний планросія окупанти

