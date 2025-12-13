Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Віткофф проведе "вирішальну зустріч" із Зеленським та лідерами Європи

13 грудня 2025, 09:15
Віткофф проведе
джерело DR
Білий дім продовжує наполягати на тому, що угода про припинення російсько-української війни має бути підписана до кінця 2025 року.
Посланець президента США Стів Віткофф цими вихідними у Берліні проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами - Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцом.
 
Про це пише видання The Wall Street Journal.
 
Журналісти стверджують, що ці переговори матимуть "вирішальне значення", адже Білий дім продовжує наполягати на тому, що угода про припинення російсько-української війни має бути підписана до кінця 2025 року.
 
Раніше було відомо, що Президент Зеленський відвідає Німеччину у понеділок, 15 грудня. Також ЗМІ стверджували, що запланована у суботу зустріч європейської, американської та української делегацій у Парижі була скасована.
