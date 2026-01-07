Мелоні заперечила можливість відправлення військ в Україну

За її словами, рішення щодо відправлення сил ухвалюються на засадах добровільності та відповідно до Конституції.

Про це за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

"Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, що відповідає її давнім зобов'язанням, прем'єр-міністерка Мелоні повторила кілька ключових моментів позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ", – йдеться на сайті уряду Італії.

У повідомленні також вказується, що "конструктивна та конкретна зустріч, яка підтвердила високий рівень зближення між Україною, Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, була зосереджена на вдосконаленні гарантій безпеки, відповідних до статті 5 Північноатлантичного альянсу, як давно пропонувала Італія".

"Ці гарантії будуть частиною ширшого пакету угод, які будуть прийняті у тісній координації з Вашингтоном, для забезпечення суверенітету та незалежності України, зокрема через ефективний та комплексний механізм моніторингу припинення вогню та зміцнення українських збройних сил", – йдеться у повідомленні.