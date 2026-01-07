Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мелоні заперечила можливість відправлення військ в Україну

07 січня 2026, 12:33
Мелоні заперечила можливість відправлення військ в Україну
За її словами, рішення щодо відправлення сил ухвалюються на засадах добровільності та відповідно до Конституції.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

Про це за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.
 
"Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, що відповідає її давнім зобов'язанням, прем'єр-міністерка Мелоні повторила кілька ключових моментів позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ", – йдеться на сайті уряду Італії.
 
У повідомленні також вказується, що "конструктивна та конкретна зустріч, яка підтвердила високий рівень зближення між Україною, Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, була зосереджена на вдосконаленні гарантій безпеки, відповідних до статті 5 Північноатлантичного альянсу, як давно пропонувала Італія".
 
"Ці гарантії будуть частиною ширшого пакету угод, які будуть прийняті у тісній координації з Вашингтоном, для забезпечення суверенітету та незалежності України, зокрема через ефективний та комплексний механізм моніторингу припинення вогню та зміцнення українських збройних сил", – йдеться у повідомленні.
війна в УкраїніМелоніросія окупанти

Останні матеріали

Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється