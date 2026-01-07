Президент США пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників

Глава Білого дому очікує, що ці кроки зміцнять обороноздатність союзників США.

Дональд Трамп заявив, що оборонні компанії США пришвидшать виробництво зброї для забезпечення потреб союзників.

Про це повідомляє Білий дім.

На зустрічі з республіканськими конгресменами президент визнав, що виготовлення високоточної зброї займає занадто багато часу, через що союзним країнам доводиться чекати роками.Він наголосив, що ця ситуація зміниться, оскільки американські виробники озброєння почнуть виконувати замовлення у скорочені терміни.

Трамп згадав про приклади зі створенням винищувачів F-35, строки виробництва яких затягуються, так само як і виконання контракту на постачання 68 гелікоптерів Apache для Індії, що досі залишається невиконаним.

Окрім цього, президент підкреслив, що у світі немає такої якісної зброї, як у США.

"Ніхто не має такої якості зброї. Проблема лише в тому, що ми її виробляємо недостатньо швидко. Ми почнемо робити це значно швидше. Будемо суворими з компаніями-виробниками", – сказав він.

Очільник Білого дому наголосив, що нинішні терміни постачання зброї є неприйнятними: союзники чекають близько чотирьох років на літаки та п’яти років на гелікоптери. Трамп пообіцяв впровадити нові стандарти, які дозволять скоротити час виробництва літальних апаратів та іншого озброєння, забезпечуючи потреби союзників у більш зручні терміни.

Такі заходи, за його переконанням, зміцнять оборонну здатність партнерських країн і дадуть їм змогу швидше реагувати на можливі загрози в умовах зростаючої міжнародної нестабільності та попиту на сучасні озброєння.