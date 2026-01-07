Саудівська Аравія заявила, що лідер сепаратистів в Ємені "втік" перед перемовинами

Саудівська Аравія заявила, що лідер сепаратистського руху в Ємені “втік” у невідоме місце після того, як сказав, що поїде до королівства для переговорів щодо майбутнього південного Ємену.

Заява стала черговим епізодом загострення напруженості між коаліцією та підтримуваною Об’єднаними Арабськими Еміратами Південною перехідною радою (STC). Аль-Малік сказав, що лідер ради Айдарус аль-Зубайді мав вилетіти до Саудівської Аравії. Але, хоча інші посадовці ради вилетіли, аль-Зубайді, за його словами, цього не зробив.

“Законний уряд і коаліція отримали розвідувальні дані, які вказують на те, що аль-Зубайді перекинув великі сили, включно з броньованою технікою, бойовими машинами, важким та легким озброєнням, а також боєприпасами”, – сказав аль-Малкі, додавши, що аз-Зубайді “втік у невідоме місце”.

Саудівська Аравія протягом останніх тижнів бомбардувала позиції STC та завдала удару по вантажу, який, за повідомленнями, містив зброю з Об’єднаних Арабських Еміратів. Після тиску з боку Саудівської Аравії та ультиматуму антихуситських сил щодо виходу з Ємену ОАЕ в суботу заявили про виведення своїх військ.