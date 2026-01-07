Саудівська Аравія заявила, що лідер сепаратистів в Ємені "втік" перед перемовинами
07 січня 2026, 12:10
Фото: south24.net
Заява стала черговим епізодом загострення напруженості між коаліцією та підтримуваною Об’єднаними Арабськими Еміратами Південною перехідною радою (STC).
Саудівська Аравія заявила, що лідер сепаратистського руху в Ємені “втік” у невідоме місце після того, як сказав, що поїде до королівства для переговорів щодо майбутнього південного Ємену.
Про це йдеться у заяві генерал-майора Туркі аль-Малкі, речника очолюваної Саудівською Аравією коаліції в Ємені, повідомляє France24.
Заява стала черговим епізодом загострення напруженості між коаліцією та підтримуваною Об’єднаними Арабськими Еміратами Південною перехідною радою (STC). Аль-Малік сказав, що лідер ради Айдарус аль-Зубайді мав вилетіти до Саудівської Аравії. Але, хоча інші посадовці ради вилетіли, аль-Зубайді, за його словами, цього не зробив.
“Законний уряд і коаліція отримали розвідувальні дані, які вказують на те, що аль-Зубайді перекинув великі сили, включно з броньованою технікою, бойовими машинами, важким та легким озброєнням, а також боєприпасами”, – сказав аль-Малкі, додавши, що аз-Зубайді “втік у невідоме місце”.
Саудівська Аравія протягом останніх тижнів бомбардувала позиції STC та завдала удару по вантажу, який, за повідомленнями, містив зброю з Об’єднаних Арабських Еміратів. Після тиску з боку Саудівської Аравії та ультиматуму антихуситських сил щодо виходу з Ємену ОАЕ в суботу заявили про виведення своїх військ.