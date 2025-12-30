Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Саудівська Аравія атакувала Ємен у відповідь на постачання зброї сепаратистам

30 грудня 2025, 13:42
Фото: з відкритих джерел
Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, завдала авіаударів по порту Мукалла на південному сході Ємену, бо з порту Обʼєднаних Арабських Еміратів у Ємен доставили зброю для сепаратистів.

Про це пише Reuters із посиланням на тамтешні медіа.

Представник коаліції заявив, що два кораблі прибули до порту Мукалла в провінції Хадрамаут в Ємені без дозволу, вимкнули системи відстеження і розвантажили велику кількість зброї та техніки. У відповідь авіація Саудівської Аравії знищила ці вантажі, цивільні не постраждали.

Раніше Саудівська Аравія попередила сепаратистів, що вони не повинні вести військові дії у східних провінціях Хадрамаут і Аль-Махра.

Також сьогодні Саудівська Аравія заявила, що будь-яка загроза її національній безпеці — це «червона лінія», пише Arab News. Країна закликала ОАЕ вивести свої війська з Ємену за 24 години та припинити підтримувати сепаратистів.

Ємен перебуває у стані громадянської війни з 2014 року. Протягом цього часу різні сили, включно з урядом, сепаратистами і хуситами, борються за контроль над країною. У березні 2015 року Саудівська Аравія очолила коаліцію з девʼяти африканських і близькосхідних країн для впливу на результат громадянської війни в Ємені.

На початку грудня напад єменських сепаратистів призвів до протистояння сил Південної перехідної ради, яку підтримують Обʼєднані Арабські Емірати, й урядових військ Ємену, які підтримує Саудівська Аравія, що як ніколи раніше наблизило дві країни до повномасштабного конфлікту.

