ЄС посилює підтримку України після скорочення американської допомоги

18 лютого 2026, 12:14
Після того як адміністрація Дональда Трампа припинила постачання безкоштовної зброї Україні, Європейський Союз взяв на себе ініціативу щодо військової та фінансової допомоги Києву.

Звіт Кільського інституту світової економіки, опублікований у The Wall Street Journal, показує, що американська допомога Україні впала на 99% у 2025 році. Натомість європейські країни різко збільшили підтримку, щоб компенсувати скорочення американських видатків. Військова допомога з Європи зросла на 67% порівняно з середнім показником 2022–2024 років, а фінансова та гуманітарна підтримка зросла на 59%.

Європейські країни, зокрема Данія та щонайменше десять інших держав, надали кошти для виробництва української зброї, а ЄС погодив кредит майже на 107 млрд доларів для підтримки армії України. Частина закупівель включала американську зброю на суму понад 4,3 млрд доларів, що зміцнює протиповітряну оборону країни.

Ця посилена допомога допомогла Україні зупинити наступ російських сил у Покровську та уповільнити просування ворога в інших регіонах.

Водночас загальна військова підтримка для України у 2025 році залишалася на 4% нижчою за рівень 2022 року, який до того вважався найнижчим річним показником з початку війни. Особливо відчутною є відсутність американських перехоплювачів Patriot, ключового засобу захисту від балістичних ракет.

Редакційна колегія підкреслила, що хоча Європа значно активізувала допомогу, для стримування російської агресії все ще потрібні додаткові американські озброєння та санкційний тиск на москву.

