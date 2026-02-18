Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна бореться за себе, а не за Європу – Сіярто

18 лютого 2026, 11:34
Україна бореться за себе, а не за Європу – Сіярто
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Міністр заявив, що Угорщина із самого початку не постачала Україні жодної зброї та від першого дня відкрито підтримує мир.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не воює за захист Європи.

У інтерв'ю для CNN він також зазначив, що росія ніколи не нападала на країни ЄС. 

"Європа не потребує захисту від України. Вона бореться за себе, а не за нас. Це їхня війна, не наша. Ми нічого не винні за те, що вони нібито нас захищають", – заявив Сіярто. 

Дипломат підкреслив, що Угорщина із самого початку не постачала Україні жодної зброї та від першого дня відкрито підтримує мир. Він додав, що досягти його можна лише через переговори.

Крім того, Сіярто згадав про вступ України до Євросоюзу. На його думку, якщо країна стане членом ЄС, це нібито автоматично втягне Європу у війну, а Угорщина категорично проти такого розвитку подій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сумнівався, що саме росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, і критично відгукнувся про рішення лідерів ЄС щодо фінансування Києва. Тоді він наголошував, що використання заморожених російських активів для допомоги Україні фактично рівнозначне "оголошенню війни" росії. 

УгорщинавійназброяЄвросоюзПетер Сійярто

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється