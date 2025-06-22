Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ємен вступає у війну після ударів США по Ірану

22 червня 2025, 12:59
Ємен вступає у війну після ударів США по Ірану
Фото: AFP
Тим часом Іран та Ізраїль провели взаємні обстріли.

Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану. Відповідну заяву в Х опублікували Збройні сили Ємену.  

"Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", - йдеться у повідомленні.

Ірак у свою чергу заявив, що удари США по ядерних об'єктах Ірану загрожують стабільності на Близькому Сході.

"Ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності", – заявив речник уряду Іраку Басім Алаваді. 

Він наголосив, що продовження атак призведе до «небезпечної ескалації з наслідками, які виходять за межі будь-якої окремої держави, загрожуючи безпеці всього регіону та світу», та закликав до негайної деескалації, оскільки  «війни залишають після себе лише руйнування».

Сполучені Штати Америки завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану в ніч на 22 червня. Президент США Дональд Трамп заяви про знищення всього ядерного потенціалу Ірану. Водночас розвідка Ізраїлю каже, що поки рано говорити про результати  атаки.

Міністерства закордонних справ Ірану уже опублікувало заяву, в якій засудило США за удар «по мирних ядерних об’єктах» та додало, що  «Ісламська Республіка Іран рішуче налаштована захищати територію, суверенітет, безпеку та народ Ірану всіма силами та засобами від злочинної агресії Сполучених Штатів».

"Світ не повинен забувати, що саме Сполучені Штати посеред дипломатичного процесу зрадили дипломатію, підтримавши геноцидний та порушуючий закон ізраїльський режим, який нав'язав іранській нації агресивну війну. Тепер, на завершення незаконних та злочинних дій цього режиму, Сполучені Штати самі розпочали небезпечну війну проти Ісламської Республіки Іран", - йдеться в заяві.

Після атаки США Іран атакував ракетами Ізраїль. Ізраїльські служби екстреної допомоги заявили, що постраждали близько десяти об’єктів у Тель-Авіві, Кармелі та Хайфі.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що атака включала запуск 40 ракет, в тому числі перше застосування в балістичної ракету з кількома боєголовками "Хайбар Шекан". Серед цілей, як повідомлялося, були аеропорт Бен-Гуріон, Біологічний дослідницький центр та командний центр армії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав рішення президента США Дональда Трампа бомбити Іран небезпечною ескалацією, яка загрожує міжнародній безпеці.

Він висловив серйозну стурбованість через можливі наслідки цих дій для регіональної та глобальної стабільності.

Гутерріш закликав усі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до розширення конфлікту, та повернутися до діалогу й дипломатичних засобів вирішення суперечок. За його словами, мир і стабільність можуть бути досягнуті лише шляхом переговорів та взаєморозуміння, а не військових дій.

Також Генсек ООН наголосив на важливості дотримання міжнародного права та захисту цивільного населення у будь-яких конфліктах.

ЄменІранСШАвійна

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється