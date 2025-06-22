Ємен вступає у війну після ударів США по Ірану

Тим часом Іран та Ізраїль провели взаємні обстріли.

Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану. Відповідну заяву в Х опублікували Збройні сили Ємену.

"Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", - йдеться у повідомленні.

Ірак у свою чергу заявив, що удари США по ядерних об'єктах Ірану загрожують стабільності на Близькому Сході.

"Ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності", – заявив речник уряду Іраку Басім Алаваді.

Він наголосив, що продовження атак призведе до «небезпечної ескалації з наслідками, які виходять за межі будь-якої окремої держави, загрожуючи безпеці всього регіону та світу», та закликав до негайної деескалації, оскільки «війни залишають після себе лише руйнування».

Сполучені Штати Америки завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану в ніч на 22 червня. Президент США Дональд Трамп заяви про знищення всього ядерного потенціалу Ірану. Водночас розвідка Ізраїлю каже, що поки рано говорити про результати атаки.

Міністерства закордонних справ Ірану уже опублікувало заяву, в якій засудило США за удар «по мирних ядерних об’єктах» та додало, що «Ісламська Республіка Іран рішуче налаштована захищати територію, суверенітет, безпеку та народ Ірану всіма силами та засобами від злочинної агресії Сполучених Штатів».

"Світ не повинен забувати, що саме Сполучені Штати посеред дипломатичного процесу зрадили дипломатію, підтримавши геноцидний та порушуючий закон ізраїльський режим, який нав'язав іранській нації агресивну війну. Тепер, на завершення незаконних та злочинних дій цього режиму, Сполучені Штати самі розпочали небезпечну війну проти Ісламської Республіки Іран", - йдеться в заяві.

Після атаки США Іран атакував ракетами Ізраїль. Ізраїльські служби екстреної допомоги заявили, що постраждали близько десяти об’єктів у Тель-Авіві, Кармелі та Хайфі.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що атака включала запуск 40 ракет, в тому числі перше застосування в балістичної ракету з кількома боєголовками "Хайбар Шекан". Серед цілей, як повідомлялося, були аеропорт Бен-Гуріон, Біологічний дослідницький центр та командний центр армії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав рішення президента США Дональда Трампа бомбити Іран небезпечною ескалацією, яка загрожує міжнародній безпеці.

Він висловив серйозну стурбованість через можливі наслідки цих дій для регіональної та глобальної стабільності.

Гутерріш закликав усі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до розширення конфлікту, та повернутися до діалогу й дипломатичних засобів вирішення суперечок. За його словами, мир і стабільність можуть бути досягнуті лише шляхом переговорів та взаєморозуміння, а не військових дій.

Також Генсек ООН наголосив на важливості дотримання міжнародного права та захисту цивільного населення у будь-яких конфліктах.