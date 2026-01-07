рф відправила підводний човен на конвой танкера, який намагалися арештувати США – WSJ
07 січня 2026, 11:51
Фото: reuters
Судно підозрюють у незаконному транспортуванні венесуельської нафти.
рф відправила підводний човен для супроводу нафтового танкера, який намагався втекти від конфіскації США.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними джерел видання, танкер, раніше відомий як Bella 1, став об'єктом інтересу американських правоохоронних органів через підозру у зв’язках із "тіньовим флотом" росії. Коли судно перебувало у міжнародних водах неподалік від Венесуели, США спробували здійснити його юридичне перехоплення.
У відповідь москва направила в цей район дизель-електричний підводний човен. Військовий корабель рф виконує роль конвою, демонструючи готовність захищати вантаж силою. Це перший випадок за довгий час, коли росія використовує субмарини для супроводу комерційних суден у Західній півкулі.
Аналітики WSJ зазначають, що такі дії кремля мають на меті:
- Захистити доходи від нафти - Венесуела залишається ключовим партнером рф у збуті підсанкційних енергоресурсів.
- Створити виклик США - присутність підводного флоту біля американських кордонів є прямим сигналом Вашингтону про розширення зони впливу рф.
Пентагон наразі офіційно не коментував переміщення російського підводного човна, проте джерела в оборонному відомстві підтверджують, що уважно стежать за ситуацією.
Троє посадовців США підтвердили, що рф вимагає припинити погоню за танкером. Російське МЗС публічно висловило "занепокоєння" через дії американської сторони.