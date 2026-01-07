рф відправила підводний човен на конвой танкера, який намагалися арештувати США – WSJ

Судно підозрюють у незаконному транспортуванні венесуельської нафти.

рф відправила підводний човен для супроводу нафтового танкера, який намагався втекти від конфіскації США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, танкер, раніше відомий як Bella 1, став об'єктом інтересу американських правоохоронних органів через підозру у зв’язках із "тіньовим флотом" росії. Коли судно перебувало у міжнародних водах неподалік від Венесуели, США спробували здійснити його юридичне перехоплення.

У відповідь москва направила в цей район дизель-електричний підводний човен. Військовий корабель рф виконує роль конвою, демонструючи готовність захищати вантаж силою. Це перший випадок за довгий час, коли росія використовує субмарини для супроводу комерційних суден у Західній півкулі.