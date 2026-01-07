Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф відправила підводний човен на конвой танкера, який намагалися арештувати США – WSJ

07 січня 2026, 11:51
рф відправила підводний човен на конвой танкера, який намагалися арештувати США – WSJ
Фото: reuters
Судно підозрюють у незаконному транспортуванні венесуельської нафти.
рф відправила підводний човен для супроводу нафтового танкера, який намагався втекти від конфіскації США. 
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
За даними джерел видання, танкер, раніше відомий як Bella 1, став об'єктом інтересу американських правоохоронних органів через підозру у зв’язках із "тіньовим флотом" росії. Коли судно перебувало у міжнародних водах неподалік від Венесуели, США спробували здійснити його юридичне перехоплення.
 
У відповідь москва направила в цей район дизель-електричний підводний човен. Військовий корабель рф виконує роль конвою, демонструючи готовність захищати вантаж силою. Це перший випадок за довгий час, коли росія використовує субмарини для супроводу комерційних суден у Західній півкулі.
 
Аналітики WSJ зазначають, що такі дії кремля мають на меті:
 
  • Захистити доходи від нафти - Венесуела залишається ключовим партнером рф у збуті підсанкційних енергоресурсів.
  • Створити виклик США - присутність підводного флоту біля американських кордонів є прямим сигналом Вашингтону про розширення зони впливу рф.
 
Пентагон наразі офіційно не коментував переміщення російського підводного човна, проте джерела в оборонному відомстві підтверджують, що уважно стежать за ситуацією.
 
Троє посадовців США підтвердили, що рф вимагає припинити погоню за танкером. Російське МЗС публічно висловило "занепокоєння" через дії американської сторони.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється