Невідомі дрони атакували Саратовський НПЗ

Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

У ніч на 13 грудня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

Про це повідомляють росЗМІ.

За їхніми словами, у небі спостерігався яскравий спалах, що супроводжувався гучними вибухами.

За попередньою інформацією, за ймовірними прильотами в районі одного з промислових об'єктів до місця подій виїхали рятувальники.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін перед атакою попереджав у своєму Telegram про небезпеку дронів, а вже після обстрілу написав, що нібито було уражено "об'єкт цивільної інфраструктури". Який саме об'єкт - Бусаргін не уточнював.

Нагадаємо, Саратовський НПЗ у росії атакували дрони неодноразово - іноді після обстрілу, які підтверджував Генштаб ЗСУ, на об'єкті спалахували пожежі. НПЗ у Саратові - підприємство, яке випускає понад 20 видів нафтопродуктів: бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Воно залучене до забезпечення потреб російської окупаційної армії.