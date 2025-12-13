Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Чехії організація, яка збирає гроші на дрони для України, опинилася в центрі скандалу

13 грудня 2025, 11:49
У Чехії організація, яка збирає гроші на дрони для України, опинилася в центрі скандалу
Фото: Instagram / @dronynemesis
Справа стосується ймовірного шахрайства та незаконного експорту.
Чеська організація "Група D", яка збирає гроші на закупівлю дронів для України, залучена в справу, яку розслідує військова поліція. 
 
Про це пише Seznam Zprávy.
 
Ще в четвер, 11 грудня, військова поліція провела обшуки в організації FPV Space, яка постачає дрони "Групі D" — організації, що й реалізує проєкт Drony Nemesis із постачання дронів Україні.
 
За даними видання Novinky, військова поліція затримала трьох людей із компанії FPV Space. Йдеться про Зденека Поуля — ключового співробітника FPV Space і колишнього військовослужбовця військової поліції, колишнього співробітника військової розвідки Чехії Давида Шпачека, а також бухгалтера компанії. Потім медіа писали, що їх відпустили.
 
За словами адвоката, справа стосується діяльності, пов'язаної з експортом дронів до України та діяльністю "Групи D". Наразі звинувачень нікому не висунули, але рахунки "Групи D", на які люди надсилають гроші для допомоги Україні, заблокували. Поліція підозрює FPV Space у шахрайстві та порушенні правил контролю за експортом товарів подвійного призначення, зокрема можливому незаконному вивезенні військової техніки до зони бойових дій. За це може загрожувати від 5 до 12 років позбавлення волі.
 
Idnes пише, що поліція вважає, ніби дрони купували за нижчою ціною, ніж було оголошено, а різницю отримували як прибуток, і що для експорту компанії потрібен був спеціальний дозвіл. Актор та один із публічних представників проєкту Drony Nemesis Ондржей Ветхи та співзасновник "Групи D" Мілан Мікулецький приходили до поліції для надання пояснень у статусі свідків. Після цього Мікулецький заявив, що група не є й ніколи не була підозрюваною в будь-яких незаконних діях і проходить фінансові аудити.
 
Поліційна операція триває незадовго до завершення повноважень міністерки оборони Яни Чернохової, яка мала конфлікти з головою"Групи D" — начальником Генерального штабу Карелом Ржегкою. Так, раніше вона ініціювала перевірку діяльності організації, розпорядившись перевірити військовослужбовців, які безплатно проходили навчання з дронами від "Групи D".

 

шахрайстводронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється