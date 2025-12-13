У Чехії організація, яка збирає гроші на дрони для України, опинилася в центрі скандалу

Чеська організація "Група D", яка збирає гроші на закупівлю дронів для України, залучена в справу, яку розслідує військова поліція.

Ще в четвер, 11 грудня, військова поліція провела обшуки в організації FPV Space, яка постачає дрони "Групі D" — організації, що й реалізує проєкт Drony Nemesis із постачання дронів Україні.

За словами адвоката, справа стосується діяльності, пов'язаної з експортом дронів до України та діяльністю "Групи D". Наразі звинувачень нікому не висунули, але рахунки "Групи D", на які люди надсилають гроші для допомоги Україні, заблокували. Поліція підозрює FPV Space у шахрайстві та порушенні правил контролю за експортом товарів подвійного призначення, зокрема можливому незаконному вивезенні військової техніки до зони бойових дій. За це може загрожувати від 5 до 12 років позбавлення волі.

Idnes пише, що поліція вважає, ніби дрони купували за нижчою ціною, ніж було оголошено, а різницю отримували як прибуток, і що для експорту компанії потрібен був спеціальний дозвіл. Актор та один із публічних представників проєкту Drony Nemesis Ондржей Ветхи та співзасновник "Групи D" Мілан Мікулецький приходили до поліції для надання пояснень у статусі свідків. Після цього Мікулецький заявив, що група не є й ніколи не була підозрюваною в будь-яких незаконних діях і проходить фінансові аудити.

Поліційна операція триває незадовго до завершення повноважень міністерки оборони Яни Чернохової, яка мала конфлікти з головою"Групи D" — начальником Генерального штабу Карелом Ржегкою. Так, раніше вона ініціювала перевірку діяльності організації, розпорядившись перевірити військовослужбовців, які безплатно проходили навчання з дронами від "Групи D".