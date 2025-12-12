Україна активно розробляє та впроваджує дедалі досконаліші безпілотники – Forbes
12 грудня 2025, 14:55
Одна з тактик дозволяє протидіяти російським військам у негоду.
Україна розробила кілька нових тактик використання БпЛА на фронті для протидії російській піхоті.
Про це пише Forbes.
Зокрема, зазначають журналісти, Україна використовує безпілотники з динаміками, щоб створити хибне уявлення для росіян на полі бою. Зокрема це може бути відтворення звуків техніки, що змушує рф підіймати в небо свої розвідувальні дрони. Це не лише марнує російські ресурси у вигляді одноразових БпЛА, а й розкриває позиції пілотів. Також з гучномовців іноді лунають крики та прохання про допомогу російських солдатів, таким чином виманюючи російську піхоту з укриттів.
Ще одна тактика полягає у використанні наземних дронів. Зазначається, що рф вдається досягти успіхів, використовуючи негоду, зокрема туман, оскільки БпЛА складніше працювати у таких умовах.
Для протидії цього Україна швидко розробила рішення у вигляді наземних дронів, які ховаються вздовж шляхів підходу російських військ, моніторячи дороги на наявність будь-якого транспортного засобу. Коли вони ідентифікують рух російського транспорту, то передають його місцезнаходження та напрямок руху пілотам БпЛА. Ті, своєю чергою, запускають ударні БпЛА, які знищують російський транспорт. За даними видання, цей підхід знищив численну кількість російської бронетехніки та сповільнив наступ окупантів.
Також журналісти відзначають тактику, під час якої зламаний український БпЛА застряг у несучій стіні будівлі у Покровську. І коли російський солдат підходить до дрона, щоб забрати його, дрон детонує, внаслідок чого будівля обвалюється на російських солдатів усередині.