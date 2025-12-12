Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна активно розробляє та впроваджує дедалі досконаліші безпілотники – Forbes

12 грудня 2025, 14:55
Україна активно розробляє та впроваджує дедалі досконаліші безпілотники – Forbes
Одна з тактик дозволяє протидіяти російським військам у негоду.
Україна розробила кілька нових тактик використання БпЛА на фронті для протидії російській піхоті.
 
Про це пише Forbes.
 
Зокрема, зазначають журналісти, Україна використовує безпілотники з динаміками, щоб створити хибне уявлення для росіян на полі бою. Зокрема це може бути відтворення звуків техніки, що змушує рф підіймати в небо свої розвідувальні дрони. Це не лише марнує російські ресурси у вигляді одноразових БпЛА, а й розкриває позиції пілотів. Також з гучномовців іноді лунають крики та прохання про допомогу російських солдатів, таким чином виманюючи російську піхоту з укриттів.
 
Ще одна тактика полягає у використанні наземних дронів. Зазначається, що рф вдається досягти успіхів, використовуючи негоду, зокрема туман, оскільки БпЛА складніше працювати у таких умовах.
 
Для протидії цього Україна швидко розробила рішення у вигляді наземних дронів, які ховаються вздовж шляхів підходу російських військ, моніторячи дороги на наявність будь-якого транспортного засобу. Коли вони ідентифікують рух російського транспорту, то передають його місцезнаходження та напрямок руху пілотам БпЛА. Ті, своєю чергою, запускають ударні БпЛА, які знищують російський транспорт. За даними видання, цей підхід знищив численну кількість російської бронетехніки та сповільнив наступ окупантів.
 
Також журналісти відзначають тактику, під час якої зламаний український БпЛА застряг у несучій стіні будівлі у Покровську. І коли російський солдат підходить до дрона, щоб забрати його, дрон детонує, внаслідок чого будівля обвалюється на російських солдатів усередині.

 

війна в Україніросія окупантидрони

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється