Україна активно розробляє та впроваджує дедалі досконаліші безпілотники – Forbes

Одна з тактик дозволяє протидіяти російським військам у негоду.

Україна розробила кілька нових тактик використання БпЛА на фронті для протидії російській піхоті.

Зокрема, зазначають журналісти, Україна використовує безпілотники з динаміками, щоб створити хибне уявлення для росіян на полі бою. Зокрема це може бути відтворення звуків техніки, що змушує рф підіймати в небо свої розвідувальні дрони. Це не лише марнує російські ресурси у вигляді одноразових БпЛА, а й розкриває позиції пілотів. Також з гучномовців іноді лунають крики та прохання про допомогу російських солдатів, таким чином виманюючи російську піхоту з укриттів.

Ще одна тактика полягає у використанні наземних дронів. Зазначається, що рф вдається досягти успіхів, використовуючи негоду, зокрема туман, оскільки БпЛА складніше працювати у таких умовах.