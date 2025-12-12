Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бійці ГУР спалили Ан-26 і дві РЛС у Криму (відео)

12 грудня 2025, 15:04
Бійці ГУР спалили Ан-26 і дві РЛС у Криму (відео)
Українські розвідники завдали удару по авіації та ППО окупантів.

Уночі 10–11 грудня 2025 року на тимчасово окупованому півострові знову було гучно. Російські загарбники готували до зльоту багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26 і вже запустили його двигуни. 

Про це йдеться на сайті Головного управління Розвідки.

Проте здійснити незаконний виліт екіпажу так і не судилося — спецпризначенці підрозділу ГУР МО України “Примари” точним ударом пошкодили лівий турбогвинтовий двигун, фактично зупинивши літак на землі.

Під час цього ж авіарейду українська розвідка завдала ще одного болючого удару по російській інфраструктурі. “Примари” знищили дві коштовні радіолокаційні системи: РЛС 55Ж6М “Нєбо-М” та замасковану в захисному куполі РЛС 64Н6Е, що виконувала роль “очей” для зенітних комплексів С-300/С-400 і забезпечувала їхню дальню розвідку повітряних цілей.

"Боротьба триває. Україна дає відсіч", - додали у розвідці. 

Також в четвер, 12 грудня, ми писали, що дрони атакували НПЗ у Ярославлі.

 

 

війнавтрати рф

