ПОЛІТИКА

ЄС планує погодити рішення щодо російських активів вже в п'ятницю

11 грудня 2025, 17:28
ЄС планує погодити рішення щодо російських активів вже в п'ятницю
Фото: Укрінформ
Продовження арешту росактивів - ключовий крок до майбутнього залучення коштів для допомоги Україні.

Європейська комісія наполягає на досягненні угоди щодо продовження терміну заморозки російських активів країнами-членами Європейського Союзу вже в п'ятницю, 12 грудня.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

Рішення мають ухвалити з використанням надзвичайних повноважень, тобто більшістю голосів, а не одностайно. Продовження арешту росактивів - ключовий крок до майбутнього залучення коштів для допомоги Україні.

Наразі всі 27 держав-членів ЄС повинні поновлювати арешт активів кожні шість місяців, що викликає побоювання, що Угорщина або хтось інший може накласти вето та повернути москві право розпоряджатися цими коштами.

Пропозиція Єврокомісії продовжить арешт і вимагатиме лише кваліфікованої більшості країн для підтримки кожного поновлення. Це гарантуватиме, що до 210 мільярдів євро російських активів залишатимуться на території Європи.

Виконавчий орган Блоку прагне відокремити рішення про продовження терміну дії від суміжного питання – використання коштів для надання позик Україні, оскільки дебати по ньому все ще тривають. Переважна більшість держав-членів підтримують стратегію фінансування Києва за допомогою росактивів, однак деякі країни вагаються, а Угорщина рішуче налаштована проти.

За словами донорів, Україні знадобиться 135 мільярдів євро протягом наступних двох років, щоб покрити життєво важливі прогалини в бюджеті. Київ повідомив союзникам, що йому потрібні нові кошти до квітня 2026 року.

План позики, який комісія представила минулого тижня, передбачає переведення російських коштів в Україну протягом наступних двох років, щоб допомогти покрити економічні та військові потреби країни. Додаткові кошти можуть бути виділені у 2028 році та пізніше. Гроші будуть повернуті лише за умови, що росія відшкодує шкоду, завдану під час війни. 

Однак москва збереже право претензій на активи, що викликає занепокоєння Бельгії щодо можливих наслідків. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключив можливості звернення до суду, якщо план буде прийнято попри його заперечення. Посадовці ЄС кажуть, що забезпечення безпеки активів від раптового вето має допомогти вирішити занепокоєння Бельгії.

Союзники України перебувають під тиском щодо пошуку нових джерел фінансування після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа значною мірою припинила допомогу Києву.

Оскільки мирні переговори між США, росією та Україною активізувалися останніми тижнями, Вашингтон також припустив, що можна використати ці активи для післявоєнних інвестицій.

Лідери Євросоюзу прагнуть підписати угоду про позику на зустрічі в Брюсселі за тиждень, 18 грудня.

