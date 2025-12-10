Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС хоче безстроково заморозити активи рф, щоб обійти вето Орбана

10 грудня 2025, 09:30
ЄС хоче безстроково заморозити активи рф, щоб обійти вето Орбана
Фото: apnews.com
План — безстроково заморозити активи рф.

Країни Європейського Союзу намагаються прискорити ухвалення рішення про безстрокове “знерухомлення” російських активів на суму до 210 млрд євро, щоб уникнути можливого блокування з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами європейських чиновників, у Брюсселі готують термінове законодавче рішення, яке дозволить застосувати надзвичайні повноваження та обійти національні вето під час продовження санкцій проти росії. Метою такого кроку є збереження впливу ЄС у мирних переговорах щодо війни рф проти України, які відбуваються під егідою США.

Дипломати, залучені до підготовки документа, вважають за доцільне винести питання безстрокового заморожування активів рф на голосування вже найближчими днями, відокремивши його від дискусій про надання Україні кредитів, забезпечених цими коштами. Питання фінансування, за їхніми словами, планують залишити на розгляд лідерів ЄС під час саміту наступного тижня.

Запропонований механізм передбачає відхід від принципу одностайності у санкційних рішеннях, що може загострити відносини між країнами ЄС. Подібні прецеденти в минулому, зокрема у спорах щодо міграційної політики, вже призводили до тривалих конфліктів між столицями.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використати заморожені російські активи, що зберігаються переважно в бельгійському депозитарії Euroclear, для фінансування кредиту Україні обсягом до 90 млрд євро протягом двох років. Для запуску цієї схеми активи необхідно заморозити безстроково, адже нині санкції продовжуються кожні шість місяців і потребують одностайної згоди всіх 27 держав-членів.

Угорщина, яка неодноразово виступала проти подальшої підтримки Києва, регулярно погрожує заблокувати продовження санкцій проти рф. У ЄС побоюються, що Будапешт може реалізувати цю погрозу, особливо якщо адміністрація президента США Дональда Трампа вирішить послабити або скасувати американські санкції проти росії.

Представник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо кредитування України за рахунок російських активів “перетинає всі червоні лінії”. У відповідь ЄК запропонувала застосувати надзвичайні повноваження відповідно до статті 122 договорів ЄС, які дозволяють ухвалювати рішення простою більшістю голосів, минаючи право вето.

Окреме занепокоєння висловлює Бельгія, де розташований депозитарій Euroclear із російськими активами на близько 185 млрд євро. Брюссель побоюється юридичних і фінансових ризиків у разі раптового скасування санкцій і вимагає гарантій спільної відповідальності з боку інших держав ЄС у разі можливих судових позовів з боку росії. В Єврокомісії запевняють, що майже всі вимоги бельгійської сторони вже враховані.

УгорщинаЄврокомісіяВіктор ОрбанЄвросоюззаморожені активи рф

