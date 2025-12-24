Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан заявив, що не виключає війни в Європі у 2026 році та знову виступив проти вступу України в ЄС

24 грудня 2025, 15:00
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За словами Орбана, нині в Європі існують два табори — "прихильники війни" та "прихильники миру".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не виключає можливості війни в Європі вже у 2026 році, а також вкотре виступив проти членства України в Європейському Союзі.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet.

Відповідаючи на запитання, чи може 2025 рік стати останнім роком миру в Європі, Орбан зазначив, що такого сценарію виключати не можна. За його словами, після завершення Другої світової війни Європу протягом десятиліть стримував страх перед ядерним конфліктом, однак нині світ входить у нову фазу глобальних змін.

Орбан стверджує, що перерозподіл фінансової, військової та політичної влади у світі створює ризики нових воєн, а зростання напруженості в Європі він пов’язує із занепадом Західної Європи та Європейського Союзу. Водночас угорський прем’єр заявив, що на минулому саміті в Брюсселі йому нібито вдалося уповільнити «прискорення до війни», маючи на увазі блокування рішень щодо фінансової підтримки України.

За словами Орбана, нині в Європі існують два табори — "прихильники війни" та "прихильники миру", і, на його думку, перші наразі домінують. Він наголосив, що Брюссель, мовляв, рухається у напрямку війни, тоді як Угорщина виступає за мир.

Окремо Орбан різко висловився проти євроінтеграції України. Він заявив, що членство України в ЄС не є реалістичним і не має жодного зв’язку з завершенням війни. На його переконання, вступ України не посилить Європейський Союз, а лише ослабить його, поглинаючи ресурси та енергію.

Також угорський прем’єр заперечив тезу про те, що сильна Україна підвищує безпеку Європи, заявивши, що підтримка Києва, навпаки, виснажує ЄС.

УгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюзвійна в Україніросія загроза

Більше публікацій

