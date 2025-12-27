В ЄС відреагували на черговий російський удар по Україні

Представники країн Європейського Союзу жорстко відреагували на масовану російську атаку по Україні в ніч на 27 грудня.

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл зазначив, що росія стверджує, що хоче миру, але атакувала Україну на Різдво та знову минулої ночі дронами й балістичними ракетами. Це не ознаки миру.

Про це вони написали у соцмережі X (Twitter).

"Якщо росія прагне серйозної дипломатії, вона повинна припинити атакувати Україну", - сказав він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала дії росії "терором, війною, смертю та руйнуванням під час свят".

За її словами, атаки на житлові райони та енергетичну інфраструктуру, які призводять до загибелі та поранень цивільних, демонструють необхідність посилення тиску на кремль.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс охарактеризував обстріли як "обдуману кампанію терору та ескалації".

"росія навмисно саботує будь-які серйозні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни. У різдвяний період москва знову обрала терор замість миру. Для Кремля справжній мир підриває імперські амбіції", - додав він.

Будріс також наголосив, що тиск на росію залишається недостатнім і закликав до термінового надання Україні гарантій безпеки, включно з сильною та добре фінансованою армією, інтеграцією до ЄС та підтримкою США та Коаліції охочих у захисті повітряного простору, суші та моря.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампʼєтро засудив останні атаки на цивільне населення та інфраструктуру України.

"Це не той спосіб, яким слід демонструвати прагнення миру, про яке заявляє росія" , - зазначив він.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен підкреслила, що реакція рф на дипломатичні зусилля залишається незмінною: невпинні обстріли дронами та ракетами українських міст тривають.

Нагадаємо, що в ніч на суботу росія атакувала столицю і в Києві палали багатоповерхівки.