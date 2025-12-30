Європейські лідери заявили про обережний оптимізм щодо мирного процесу в Україні

За словами учасників переговорів, гарантії безпеки для України готові на 100%, тоді як сам мирний план — приблизно на 90%.

Європейські лідери після чергового раунду консультацій щодо війни в Україні заявили про появу ознак просування мирного процесу та обережні підстави для оптимізму.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив у соцмережі X (Twitter), що відбувся черговий раунд консультацій за участю європейських і канадських партнерів.

"Ми просуваємо мирний процес. Зараз від усіх, включаючи росію, потрібні прозорість і чесність", — наголосив Мерц.

Про позитивні сигнали після переговорів також заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, існують підстави вважати, що війна в Україні може завершитися швидше, ніж очікувалося.

"Мир на горизонті. Немає сумнівів, що відбулися речі, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, причому досить швидко", — сказав Туск на засіданні польського уряду.

Водночас він застеріг від надмірного оптимізму, підкресливши, що йдеться лише про надію, а не гарантований результат. "Це все ще надія, далеко не на 100% певна", — додав польський прем’єр.

Європейські лідери уважно стежили за переговорами президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, які відбулися 28 грудня у Флориді та були присвячені мирному врегулюванню війни. За підсумками зустрічі сторони не змогли остаточно узгодити питання Донбасу, водночас Трамп заявив про поступки з боку москви щодо Запорізької АЕС.

За словами учасників переговорів, гарантії безпеки для України готові на 100%, тоді як сам мирний план — приблизно на 90%. Також стало відомо про намір Трампа створити спеціальну робочу групу з представників найвищого керівництва США для переговорів із росією.

Президент Зеленський заявив, що фіналізація обговорюваних у США питань очікується вже наступного тижня, а у січні планується візит європейської та української делегацій до Вашингтона. Після зустрічі у Флориді Зеленський і Трамп провели телефонні розмови з європейськими лідерами, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "хороший прогрес" у спільних обговореннях.