Європейські лідери заявили про обережний оптимізм щодо мирного процесу в Україні

30 грудня 2025, 14:21
facebook.com/KeirStarmer
За словами учасників переговорів, гарантії безпеки для України готові на 100%, тоді як сам мирний план — приблизно на 90%.

Європейські лідери після чергового раунду консультацій щодо війни в Україні заявили про появу ознак просування мирного процесу та обережні підстави для оптимізму.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив у соцмережі X (Twitter), що відбувся черговий раунд консультацій за участю європейських і канадських партнерів.

"Ми просуваємо мирний процес. Зараз від усіх, включаючи росію, потрібні прозорість і чесність", — наголосив Мерц.

Про позитивні сигнали після переговорів також заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, існують підстави вважати, що війна в Україні може завершитися швидше, ніж очікувалося.

"Мир на горизонті. Немає сумнівів, що відбулися речі, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, причому досить швидко", сказав Туск на засіданні польського уряду.

Водночас він застеріг від надмірного оптимізму, підкресливши, що йдеться лише про надію, а не гарантований результат. "Це все ще надія, далеко не на 100% певна", — додав польський прем’єр.

Європейські лідери уважно стежили за переговорами президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, які відбулися 28 грудня у Флориді та були присвячені мирному врегулюванню війни. За підсумками зустрічі сторони не змогли остаточно узгодити питання Донбасу, водночас Трамп заявив про поступки з боку москви щодо Запорізької АЕС.

За словами учасників переговорів, гарантії безпеки для України готові на 100%, тоді як сам мирний план — приблизно на 90%. Також стало відомо про намір Трампа створити спеціальну робочу групу з представників найвищого керівництва США для переговорів із росією.

Президент Зеленський заявив, що фіналізація обговорюваних у США питань очікується вже наступного тижня, а у січні планується візит європейської та української делегацій до Вашингтона. Після зустрічі у Флориді Зеленський і Трамп провели телефонні розмови з європейськими лідерами, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "хороший прогрес" у спільних обговореннях.

Дональд ТусквійнаДональд ТрамппереговориЄвросоюзВолодимир ЗеленськийФрідріх Мерц

