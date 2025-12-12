У Берліні готуються до можливого візиту Зеленського – Bild

Німецька столиця посилює заходи безпеки.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, може здійснити візит до німецької столиці Берліна.

Про це повідомило видання Bild.

Офіційно в уряді Німеччини інформацію про приїзд українського глави держави не підтверджують. Втім, журналісти Bild звернули увагу на незвично посилені заходи безпеки в урядовому кварталі та у повітряному просторі над Берліном – ознаку підготовки до високого державного візиту.

За даними видання, депутатів Бундестагу поінформували про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу та до Федеральної канцелярії", а також про обмеження доступу в урядовий квартал у понеділок.

Берлінська поліція ще в четвер повідомила місцеві аеропорти про підготовку до візиту високопоставленого гостя. У листі правоохоронців зазначалося, що 15 грудня у зв'язку з перебуванням у місті особи, яка охороняється на найвищому рівні, буде запроваджена зона обмеження польотів.

Такі заходи застосовують лише щодо гостей, які перебувають під найвищою загрозою, серед них і президенти США та України.

Раніше повідомлялося, що на початку наступного тижня у Берліні планується зустріч, присвячена обговоренню можливості припинення вогню в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив до участі представників Сполучених Штатів.

Зазначимо, що цього тижня Зеленський їздив до Лондона для переговорів із лідерами Європи, а також відвідав Рим.