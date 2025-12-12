Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Берліні готуються до можливого візиту Зеленського – Bild

12 грудня 2025, 16:11
У Берліні готуються до можливого візиту Зеленського – Bild
Берлін. Фото: Getty images
Німецька столиця посилює заходи безпеки.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, може здійснити візит до німецької столиці Берліна. 

Про це повідомило видання Bild.

Офіційно в уряді Німеччини інформацію про приїзд українського глави держави не підтверджують. Втім, журналісти Bild звернули увагу на незвично посилені заходи безпеки в урядовому кварталі та у повітряному просторі над Берліном – ознаку підготовки до високого державного візиту.

За даними видання, депутатів Бундестагу поінформували про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу та до Федеральної канцелярії", а також про обмеження доступу в урядовий квартал у понеділок.

Берлінська поліція ще в четвер повідомила місцеві аеропорти про підготовку до візиту високопоставленого гостя. У листі правоохоронців зазначалося, що 15 грудня у зв'язку з перебуванням у місті особи, яка охороняється на найвищому рівні, буде запроваджена зона обмеження польотів. 

Такі заходи застосовують лише щодо гостей, які перебувають під найвищою загрозою, серед них і президенти США та України.

Раніше повідомлялося, що на початку наступного тижня у Берліні планується зустріч, присвячена обговоренню можливості припинення вогню в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив до участі представників Сполучених Штатів.

Зазначимо, що цього тижня Зеленський їздив до Лондона для переговорів із лідерами Європи, а також відвідав Рим.

 

НімеччинавізитВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється