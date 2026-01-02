Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Сотні рейсів скасовані через погану погоду в одному з головних аеропортів Європи

02 січня 2026, 16:55
Сотні рейсів скасовані через погану погоду в одному з головних аеропортів Європи
Фото: з вільних джерел
Проблеми в аеропорту Схіпхол є результатом поєднання кількох факторів.

Через негоду в нідерландському аеропорту Схіпхол, одному з найбільших аеропортів Європи, було скасовано щонайменше 200 рейсів.

Про це повідомляє NOS.

Більше сотні рейсів також було затримано. "Через неприємне поєднання зимових погодних умов і сильного вітру відбулося реальне порушення розкладу рейсів", – заявив представник KLM.

Аеропорт Схіпхол радить мандрівникам перевіряти останню інформацію про рейси перед вильотом, оскільки кількість затримок може змінюватися протягом дня. "Ми уважно стежимо за розвитком погоди", – каже представник KLM.

Через непередбачуваність погоди важко точно сказати, скільки рейсів буде зачеплено. "Пасажирів буде повідомлено якомога швидше, і їм буде переброньовано квитки на наступний доступний рейс", – заявили в KLM.

У п'ятницю і ввечері та вночі до суботи по всій країні продовжуватимуться численні зливи. Є ймовірність гроз та граду, особливо вздовж узбережжя.

Проблеми в аеропорту Схіпхол є результатом поєднання кількох факторів. Наприклад, злітно-посадкові смуги потрібно очищати від снігу, а також потрібен час на розморожування літаків.

"Сильний західний вітер також означає, що для вильотів і посадок доступні лише дві злітно-посадкові смуги", – каже представник Служби управління повітряним рухом Нідерландів (LVNL). Зазвичай їх три.

За словами представника LVNL, в даний час через зимові умови за годину може приземлитися приблизно двадцять літаків і вилетіти двадцять літаків. У години пік аеропорт Схіпхол зазвичай обслуговує приблизно шістдесят літаків на годину.

Очікується, що погодні умови також вплинуть на рейси аеропорту Схіпхол завтра.

Рейси в аеропорту Ейндховена та аеропорту Роттердама/Гааги поки що не зазнають впливу погоди.

аеропортНідерландинегодаЄвросоюз

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється