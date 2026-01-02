Сотні рейсів скасовані через погану погоду в одному з головних аеропортів Європи

Проблеми в аеропорту Схіпхол є результатом поєднання кількох факторів.

Через негоду в нідерландському аеропорту Схіпхол, одному з найбільших аеропортів Європи, було скасовано щонайменше 200 рейсів.

Про це повідомляє NOS.

Більше сотні рейсів також було затримано. "Через неприємне поєднання зимових погодних умов і сильного вітру відбулося реальне порушення розкладу рейсів", – заявив представник KLM.

Аеропорт Схіпхол радить мандрівникам перевіряти останню інформацію про рейси перед вильотом, оскільки кількість затримок може змінюватися протягом дня. "Ми уважно стежимо за розвитком погоди", – каже представник KLM.

Через непередбачуваність погоди важко точно сказати, скільки рейсів буде зачеплено. "Пасажирів буде повідомлено якомога швидше, і їм буде переброньовано квитки на наступний доступний рейс", – заявили в KLM.

У п'ятницю і ввечері та вночі до суботи по всій країні продовжуватимуться численні зливи. Є ймовірність гроз та граду, особливо вздовж узбережжя.

Проблеми в аеропорту Схіпхол є результатом поєднання кількох факторів. Наприклад, злітно-посадкові смуги потрібно очищати від снігу, а також потрібен час на розморожування літаків.

"Сильний західний вітер також означає, що для вильотів і посадок доступні лише дві злітно-посадкові смуги", – каже представник Служби управління повітряним рухом Нідерландів (LVNL). Зазвичай їх три.

За словами представника LVNL, в даний час через зимові умови за годину може приземлитися приблизно двадцять літаків і вилетіти двадцять літаків. У години пік аеропорт Схіпхол зазвичай обслуговує приблизно шістдесят літаків на годину.

Очікується, що погодні умови також вплинуть на рейси аеропорту Схіпхол завтра.

Рейси в аеропорту Ейндховена та аеропорту Роттердама/Гааги поки що не зазнають впливу погоди.