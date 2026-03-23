Нідерланди інтегрують безпілотники у всі підрозділи армії

Армія планує створити підрозділи дронів у кожному великому підрозділі, ставши першою країною НАТО з таким підходом.

Армія Нідерландів планує створити численні підрозділи операторів безпілотників, які будуть інтегровані у всі більші армійські підрозділи, забезпечуючи їх безпілотною компонентою.

За даними видання NL Times, з квітня розпочнеться рекрутинг 1000–1200 кандидатів для роботи з безпілотними літальними апаратами та технологіями протидії ворожим дронам.

Пройшовши навчання, вони будуть інтегровані у різні підрозділи армії, що дозволить створити безпілотну складову в усіх напрямках військової діяльності.

Головнокомандувач Онно Ейхельсхейм зазначив, що сучасні конфлікти, зокрема війна в Україні та бойові дії на Близькому Сході, показали критичну роль безпілотників і систем протидії їм.

"Ми маємо постійно модернізуватися та адаптувати наші системи", – підкреслив він.

За його словами, Нідерланди можуть стати першою державою НАТО, яка комплексно інтегрує безпілотні технології у всі підрозділи армії.

Крім того, Ейхельсхейм наголосив на важливості тісної співпраці з виробниками безпілотних систем для прискореного розвитку технологій.