Українці у 2025 році відкрили рекордну кількість бізнесів у Польщі

02 січня 2026, 15:59
Громадяни України продовжують інтегруватися в сусідні країни.

Кількість підприємств, зареєстрованих громадянами України в Польщі з початку 2022 року постійно зростає. Так, у 2025 році українці зареєстрували близько 33 тисяч нових підприємств, тобто 10% від усіх нових бізнесів сусідньої країни.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Видання порівнює активність українців до початку великої війни в Україні і після. Зокрема, у січні та лютому 2022 року громадяни України відкривали близько 200 компаній на місяць, а в березні ця цифра зросла до 600.

Зі збільшенням кількості українців у Польщі зростала й активність у сфері господарської діяльності. Загалом у 2022 році українці зареєстрували 18 193 компанії, у 2023 році – 30 325, у 2024 році – 32 248.

Однак 2025 рік став рекордним. До кінця листопада українці зареєстрували 32 053 підприємства, при цьому у вересні було встановлено місячний рекорд – 3 591 реєстрація. Якщо у грудні додасться традиційно близько 2 000 нових компаній, загальна кількість може сягнути 33 000–34 000.

Більшість підприємств, заснованих українцями, працюють у будівельній галузі, значна частка – у сфері ІТ, послуг та торгівлі.

Рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати. Водночас зменшується частота та обсяги грошових переказів до України з Польщі. 

ПольщабізнесбіженціукраїнціУкраїна

