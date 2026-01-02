Польща просить ЄК перевірити відео в TikTok через можливу російську дезінформацію

Польща неодноразово фіксувала кампанії дезінформації в соцмережах, спрямовані на підрив довіри до ЄС та державних інститутів.

Європейська комісія розпочне розслідування відео в TikTok, де лунають заклики до виходу Польщі з ЄС. Польська влада називає їх російською дезінформацією та вимагає від Брюсселя втрутитися.

Про це повідомляє RMF24.

Європейська комісія (ЄК) перевірить відео в TikTok, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких зображені молоді жінки з національною символікою Польщі та лунають заклики до виходу країни з ЄС.

Наприкінці грудня заступник міністра цифрових технологій Польщі Даріуш Штандерський надіслав лист до ЄК, вказавши, що контент має ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії, яка загрожує громадському порядку та демократичним процесам у Польщі та ЄС.

Речниця ЄК Єва Хрнцірова повідомила, що служби комісії зв’яжуться з польською владою для уточнення деталей та перевірки відповідності відео Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Закон вимагає від великих платформ, таких як TikTok, оцінювати всі ризики, пов’язані з їхніми сервісами, включно з ризиками, що виникають через штучний інтелект.

Речник польського уряду Адам Шлапка підкреслив, що відео є російською дезінформацією.

"Представлений наратив повністю суперечить польським інтересам і відповідає російській логіці", - зазначив він, додавши, що записи містять характерний російський синтаксис.

Польща неодноразово фіксувала кампанії дезінформації в соцмережах, спрямовані на підрив довіри до ЄС та державних інститутів.

У березні 2024 року ЄК вже зверталася до великих платформ, включно з TikTok, із вимогою надавати інформацію про заходи протидії ризикам, пов’язаним зі штучним інтелектом.