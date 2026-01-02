Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща просить ЄК перевірити відео в TikTok через можливу російську дезінформацію

02 січня 2026, 17:18
Польща просить ЄК перевірити відео в TikTok через можливу російську дезінформацію
Фото: з вільних джерел
Польща неодноразово фіксувала кампанії дезінформації в соцмережах, спрямовані на підрив довіри до ЄС та державних інститутів.

Європейська комісія розпочне розслідування відео в TikTok, де лунають заклики до виходу Польщі з ЄС. Польська влада називає їх російською дезінформацією та вимагає від Брюсселя втрутитися.

Про це повідомляє RMF24.

Європейська комісія (ЄК) перевірить відео в TikTok, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких зображені молоді жінки з національною символікою Польщі та лунають заклики до виходу країни з ЄС.

Наприкінці грудня заступник міністра цифрових технологій Польщі Даріуш Штандерський надіслав лист до ЄК, вказавши, що контент має ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії, яка загрожує громадському порядку та демократичним процесам у Польщі та ЄС.

Речниця ЄК Єва Хрнцірова повідомила, що служби комісії зв’яжуться з польською владою для уточнення деталей та перевірки відповідності відео Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Закон вимагає від великих платформ, таких як TikTok, оцінювати всі ризики, пов’язані з їхніми сервісами, включно з ризиками, що виникають через штучний інтелект.

Речник польського уряду Адам Шлапка підкреслив, що відео є російською дезінформацією.

"Представлений наратив повністю суперечить польським інтересам і відповідає російській логіці", - зазначив він, додавши, що записи містять характерний російський синтаксис.

Польща неодноразово фіксувала кампанії дезінформації в соцмережах, спрямовані на підрив довіри до ЄС та державних інститутів.

У березні 2024 року ЄК вже зверталася до великих платформ, включно з TikTok, із вимогою надавати інформацію про заходи протидії ризикам, пов’язаним зі штучним інтелектом.

ПольщаЄвропейська комісіядезінформаціяросія загроза

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється