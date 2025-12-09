Зеленський прибув до Рима

Президент Володимир Зеленський вранці 9 грудня прибув до Рима з офіційним візитом.

Про це журналістам повідомив його речник Сергій Никифоров.

У глави держави запланована аудієнція в Папи Римського Лева XIV. Це стане першою зустріччю між ними.

Також Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Джоржою Мелоні.

До Італії український президент прибув із Брюсселя, де він зустрічався з президенткою Єврокомісії і главою Євроради Коштою. До цього він у Лондоні проводив перемовини з прем'єром Кіром Стармером, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і французьким президентом Еммануелем Макроном.

Консультації з лідерами Європи відбуваються на тлі переговорів зі США про мирну угоду.