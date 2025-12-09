Зеленський прибув до Рима
09 грудня 2025, 10:05
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Запланована аудієнція в Папи і зустріч із прем'єркою Мелоні.
Президент Володимир Зеленський вранці 9 грудня прибув до Рима з офіційним візитом.
Про це журналістам повідомив його речник Сергій Никифоров.
У глави держави запланована аудієнція в Папи Римського Лева XIV. Це стане першою зустріччю між ними.
Також Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Джоржою Мелоні.
До Італії український президент прибув із Брюсселя, де він зустрічався з президенткою Єврокомісії і главою Євроради Коштою. До цього він у Лондоні проводив перемовини з прем'єром Кіром Стармером, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і французьким президентом Еммануелем Макроном.
Консультації з лідерами Європи відбуваються на тлі переговорів зі США про мирну угоду.