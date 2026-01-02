Європа залежить від США у цифровій сфері та "втратила інтернет" — FT

Де Брюйкер закликає ЄС розвивати власні кібернетичні потужності.

Один із провідних європейських експертів з кібербезпеки заявив, що Європа настільки відстала від США у розвитку цифрової інфраструктури, що фактично "втратила інтернет".

Про це в інтерв’ю Financial Times сказав директор Центру кібербезпеки Бельгії (CCB) Мігель Де Брюйкер. За його словами, наразі повністю зберігати дані в межах Європейського Союзу практично неможливо через домінування американських компаній у сфері хмарних технологій та цифрової інфраструктури.

"Ми втратили весь хмарний простір. Будьмо чесними, ми втратили інтернет. Якщо я хочу, щоб моя інформація на 100% зберігалася в ЄС — продовжуйте мріяти. Це нереалістична мета", — заявив Де Брюйкер.

Він наголосив, що кіберзахист Європи значною мірою залежить від приватних компаній, більшість із яких є американськими. За його словами, майже вся критична інфраструктура в кіберпросторі перебуває у приватній власності.

Водночас бельгійський посадовець зазначив, що така залежність наразі не є «величезною проблемою безпеки», однак Європа втрачає доступ до ключових технологій, які активно розвиваються в США та інших країнах. Йдеться насамперед про хмарні обчислення та штучний інтелект — технології, що є критично важливими для захисту від кібератак.

На думку Де Брюйкера, Європейський Союз мав би раніше інвестувати у власний цифровий потенціал. Він закликав уряди країн ЄС підтримувати приватні ініціативи з масштабування у сферах хмарних сервісів та цифрової ідентифікації.

Як приклад він навів створення європейської авіабудівної корпорації Airbus. "Десятиліття тому всі підтримали Airbus. Нам потрібна така ж ініціатива на рівні ЄС у кіберсфері", — заявив він.

Країни Євросоюзу дедалі більше стурбовані своєю залежністю від американських технологічних гігантів, зокрема Amazon, і все частіше говорять про необхідність посилення «технологічного суверенітету». Водночас Де Брюйкер вважає, що ці дискусії часто мають абстрактний характер і не супроводжуються чіткою стратегією.

"Ми повинні чітко визначити, що означає цифровий суверенітет для ЄС. Замість того щоб намагатися стримати американських гіпермасштабних гравців, можливо, варто зосередитися на створенні власних рішень", — зазначив він.

Також Де Брюйкер нагадав, що минулого року Бельгія пережила п’ять хвиль DDoS-атак, які тривали по кілька днів. Під час них зловмисники перевантажували вебсайти підприємств та державних установ, намагаючись тимчасово вивести їх з ладу. За його словами, атаки щодня були спрямовані приблизно на 20 організацій і, як правило, здійснювалися російськими хакерами.

Хоча прямих доказів фінансування цих атак Кремлем не було, вони часто відбувалися у відповідь на антиросійські заяви європейських політиків.

Попри це, Де Брюйкер висловив упевненість у продовженні співпраці з американськими технологічними компаніями у сфері кіберзахисту, навіть з огляду на тісні зв’язки цих компаній з адміністрацією Дональда Трампа, яка неодноразово заявляла про зменшення підтримки безпеки Європи.